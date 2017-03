Giá sữa bò Việt Nam cao nhất thế giới

Theo ông Trực, hiện TP.HCM có hơn 100.000 con bò sữa, năng suất cho sữa trung bình khoảng 16 lít sữa/ngày/con, khoảng 4.800 lít/năm/con.





Tuy vậy, giá sữa bò của nước ta hiện nay đang ở mức 11.000-12.000 đồng/lít, có công ty thu mua có mức giá 12.800 đồng/lít cho người nuôi bò sữa. Nếu so với các nước hàng đầu thế giới về chăn nuôi bò sữa như Úc, Mỹ, New Zealand thì giá thu mua sữa bò tươi của Việt Nam cao hơn nhiều. Cụ thể, ở Úc và Mỹ giá sữa khoảng 8.000-8.500 đồng/lít, giá sữa ở New Zealand chỉ ở mức 7.000-7.500 đồng/lít.





Nguyên nhân giá sữa bò ở các nước khác thấp vì quy mô đàn lớn, trong khi Việt Nam nuôi theo nông hộ khoảng 5-20 con/hộ. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất thấp, năng suất cho sữa của bò ở các nước này cao hơn (khoảng 30 lít/ngày, gấp đôi Việt Nam).





“Các hộ nuôi bò nước ta phải tăng số lượng bò nuôi lên mới có thể giảm được giá thành và có lợi nhuận cao hơn. Mỗi hộ phải có 15-20 con bò thì giá thành còn khoảng 8.500 đồng/lít sữa, còn quy mô 50-100 con bò thì giá thành giảm xuống còn 6.500 đồng/lít sữa” - ông Trực nói.





Theo Sở NN&PTNT TP.HCM, năm 2016 TP sẽ giữ số lượng đàn bò sữa khoảng 90.000-100.000 chứ không phát triển thêm. TP sẽ chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, không chú trọng sản lượng mà quan tâm chất lượng, bảo vệ môi trường, sử dụng quỹ đất hợp lý.





Cùng với đó, TP sẽ có chính sách hỗ trợ nông dân nuôi bò sữa về con giống, kỹ thuật, áp dụng công nghệ cao của Israel nhằm tăng năng suất, chất lượng sữa.