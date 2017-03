Giá sữa tại nhiều siêu thị bắt đầu giảm

Theo đó, giá bán sỉ sẽ được áp dụng chậm nhất từ ngày 10-6, giá bán lẻ áp dụng ngày 21-6. Ghi nhận cho thấy việc áp dụng giá bán sỉ của một số DN sữa Abbott, Friesland Campina Việt Nam, Mead Johnson, Nestlé, Vinamilk vẫn chưa đồng bộ.

Đại diện Co.opmart cho biết hệ thống siêu thị đã thực hiện bán giá mới với 12 dòng sản phẩm của ba DN sữa Abbott, MeadJohnson, Nestlé. Theo đó giá giảm cao nhất là 35.000 đồng/hộp. Riêng hai DN là Vinamilk và Friesland Campina Việt Nam siêu thị vẫn đang đàm phán để mang lại giá tốt nhất cho người tiêu dùng.

Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc đối ngoại Big C, cho biết từ đầu tháng 6, Big C đã điều chỉnh giá bán lẻ các sản phẩm sữa của Abbott và Nestlé trong danh sách áp giá trần của Bộ Tài chính. Đối với các DN sữa còn lại, Big C đang làm việc với nhà cung cấp. Mức giá giảm dao động từ 10% đến hơn 20% tùy theo sản phẩm.

Tại Gò Vấp, đến nay một số cửa hàng đã bán giá mới của ba công ty sữa Abbott, Friesland Campina Việt Nam, Mead Johnson. Còn Vinamilk và Nestlé, nhân viên đã xuống kiểm kê hàng tồn. Các sản phẩm của hai công ty sữa trên vẫn còn bán với giá cũ.

Các cửa hàng cho biết các sản phẩm Enfamil A+ và Enfa Grow A+ nằm trong danh sách áp giá trần hiện trên thị trường còn rất ít. Thay vào đó là các sản phẩm mới (không nằm trong diện áp giá trần), giá cao hơn sản phẩm cũ khoảng 45.000-50.000 đồng/hộp tùy loại.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, nhận xét những gì diễn ra trên thị trường sữa trong mấy ngày qua cho thấy chính sách áp giá trần có dấu hiệu tích cực. Giá sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi ở nhiều dòng sản phẩm giảm, trong đó Abbott còn giảm trước thời điểm quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá của Bộ Tài chính có hiệu lực.

TÚ UYÊN