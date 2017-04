Giá than bán cho điện không biến động lớn

Tại cuộc họp báo quý I-2017 của Bộ Tài chính, chiều 10-4, ông Nguyễn Văn Truyền, Cục phó Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), cho biết thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Cục Quản lý Giá đã tổ chức cuộc họp hiệp thương giá than bán cho điện. Việc hiệp thương để tìm ra giá bán hợp lý, theo thị trường.

“Giá than bán cho điện không phải do Bộ Tài chính quyết định mà do các doanh nghiệp cung cấp như Tập đoàn Than - Khoáng sản VN - Vinacomin quyết định. Tuy nhiên, việc cung cấp than cho điện cũng mang tính chất độc quyền nên để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp khai thác than và hộ tiêu thụ lớn như điện thì việc hiệp thương là để tìm ra giá bán hợp lý trên cơ sở giá thành khai thác” - ông Truyền lý giải.



Theo ông Truyền, sau khi kết thúc hiệp thương, Bộ Tài chính đã có báo cáo Chính phủ trong ngày 30-3. Hiện Bộ Tài chính đang chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về mức giá than hợp lý.

Bộ Tài chính đánh giá giá than bán cho điện không có biến động lớn, tương đối ổn định và không ảnh hưởng nhiều đến giá điện. Tuy nhiên, giá điện sẽ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán cụ thể.