Giá than bán cho sản xuất phân bón, xi măng, giấy sẽ theo thị trường

Cụ thể, trước mắt điều chỉnh giá than cám bán cho ba nhà tiêu thụ lớn là sản xuất xi măng, giấy, phân bón đảm bảo bù đắp được giá thành. Vào quý II-2009, giá bán than cho ba nhà sản xuất lớn này sẽ theo giá thị trường. Riêng giá than cục bán cho sản xuất phân lân và sản xuất phân đạm bằng khoảng 81% so với giá thành, thời gian thực hiện điều chỉnh trong nửa đầu tháng 11. Hiện tại, tạm thời giữ ổn định giá than bán cho sản xuất điện và sẽ tăng theo lộ trình điều chỉnh giá bán điện.

Hôm qua (12- 11), bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, cho biết nguồn cung rau, củ, quả về chợ đã bắt đầu tăng và ổn định trở lại. Tính riêng ngày hôm qua, lượng rau, củ, quả về chợ đã tăng lên 3.000 tấn, trong khi những ngày trước đó chỉ dao động khoảng 2.500 đến 2.700 tấn. Giá của một số mặt hàng như bầu, bí, cải ngọt... cũng đã giảm nhẹ từ 500 đến 1.000 đồng/kg. Riêng một số mặt hàng rau lá như cần tây thì tăng thêm 5.000 đồng/kg.