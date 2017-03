Giá than tăng nhanh, doanh nghiệp điêu đứng

Đầu tháng 4 vừa qua, giá than đá cũng đã tăng gần 21% so với tháng trước (từ 3,9 triệu đồng/tấn lên 4,7 triệu đồng/tấn).

Giám đốc Công ty kinh doanh hàng gia dụng Hatex Cook Nguyễn Thị Hải cho biết trước đây doanh nghiệp sản xuất gần như không kịp bán, công nhân phải tăng ca để tăng năng suất. Nhưng hiện tại nhà máy lại chỉ sản xuất cầm chừng do tình hình giá than có nhiều biến động. Dù doanh nghiệp đã tính toán lại chi tiêu nhưng doanh thu vẫn giảm gần 30%.

Theo ông Lê Văn Thơi, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư và Kinh doanh khoáng sản Vinaconex, giá than tăng chủ yếu là do đầu vào từ Tập đoàn Than tăng. Thực tế không doanh nghiệp than nào có thể bình ổn được giá than vì Tập đoàn Than thường không báo trước khi tăng giá. Nay có quyết định thì mai tăng liền khiến doanh nghiệp không có thời gian thích ứng!