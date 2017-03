Giá thép, cà phê tăng, giá vàng, phân bón giảm

Hiện giá xuất khẩu gạo 5% tấm chỉ còn 405 USD/tấn và 25% tấm chỉ còn 375 USD/tấn. Nếu so sánh với mức giá đỉnh vào tháng 11-2008 thì hiện nay, giá gạo xuất khẩu đã giảm 19% đối với gạo 5% tấm và giảm 9% đối với gạo 25% tấm.

Do giá xuất khẩu giảm nên hiện giá lúa gạo ở các tỉnh ĐBSCL cũng đang có chiều hướng giảm.

Đầu tuần, giá lúa giảm mạnh và hiện đang đứng ở mức 4.100 - 4.300 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 hiện khoảng 5.600 - 5.630 đồng/kg, giá gạo nguyên liệu loại 2 khoảng 5.100 - 5.200 đồng/kg. Gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn khoảng 6.850 - 6.900 đồng/kg, gạo 15% tấm khoảng 6.400 - 6.450 đồng/kg, gạo 25% tấm ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg.

* Trong mấy ngày qua, tại ĐBSCL, giá nhiều loại phân bón đang giảm mạnh, 200 – 2.000 đồng/kg, so với tháng trước.

Cụ thể, tại Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ giá phân urê giảm 200 đồng, còn 6.400 đồng/kg, DAP giảm 100 đồng còn 7.700 đồng /kg; tại Bạc Liêu, Sóc Trăng giá phân urê còn 315.000 đồng/bao, giảm 10.000 đồng/bao; DAP Trung Quốc giảm 40.000 đồng/bao xuống còn 600.000 đồng/bao.

Nguyên nhân giá phân bón trong nước giảm mạnh là do hiện đang vào mùa vụ hè-thu nên các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón với số lượng lớn, trong khi sức tiêu thụ trong nước vẫn còn chậm. Giá phân bón trên thế giới cũng đang trong xu hướng giảm trở lại sau thời điểm tăng giá trong các tháng vừa qua.

* Chiều 22-5, lúc 16 giờ 30, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 952,5 USD/ounce. Với mức này, giá vàng thế giới tăng 19,8 USD/ounce so với đầu tuần. Theo đó, giá vàng SJC trong nước cùng thời điểm niêm yết ở mức 20,58 triệu đồng/lượng (thu vào) - 20,64 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng giá bán ra so với giá giao dịch buổi sáng cùng ngày và tăng 230.000 đồng/lượng so với giá chốt chiều 21-5.

Tuy hạ nhiệt ở mức cao, nhưng so với đầu tuần, giá vàng trong nước tăng 470.000 đồng/lượng.

* Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đã tăng liên tục trong nhiều ngày qua. Vào thời điểm đầu tháng 5-2009, giá cà phê robusta nhân xô tại Tây Nguyên chỉ dao động ở mức 23.800 – 24.000 đồng/kg thì trong vòng 4 ngày qua đã tăng lên 24.500 đồng, 24.900 đồng, đến ngày 22-5 đã đạt mức 25.400 đồng/kg tại Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng và 25.300 đồng/kg tại Gia Lai.

Nguyên nhân giá cà phê tại Tây Nguyên tăng mạnh là do các nhà rang xay thế giới mua vào mạnh, trong khi đó nguồn cung từ các nước Mỹ Latinh thắt chặt, đẩy giá cà phê thế giới lên cao (1.539 USD/tấn).

* Hơn 1 tuần qua, giá thép tại Hà Nội lại tăng khoảng 10%. Nguyên nhân giá thép tăng là do các công ty xây dựng tạm ngưng hoạt động vì vốn vay lãi suất cao, nhưng họ đã đặt tiền mua từ khi giá thép ở mức thấp làm “của để dành”.

Trong khi đó thời gian qua, các ngân hàng đồng loạt hạ mức lãi suất cho vay, nhiều công ty kinh doanh văn phòng và nhà ở tiếp tục vay vốn để xây dựng.

Như vậy, số lượng thép được “rút ra” để xây dựng tăng đột ngột gây khan hiếm giả tạo. Lợi dụng thời điểm này, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thép bán lẻ tự ý tăng giá thép để trục lợi.