Giá thép đã ngưng sốt ảo

Nhu cầu tiêu thụ thép từ đầu quý II đến nay vẫn đứng yên. Điều đó cho thấy việc giá thép tăng mạnh trong tháng 3 và đầu tháng 4 là do hiện tượng găm hàng của chủ đại lý, các cửa hàng bán lẻ. Giá thép bắt đầu chững lại từ cuối tháng 4 cho đến nay với tổng mức giảm từ 600.000 đến 1 triệu đồng/tấn so với trước đó. Cơn sốt ảo của thị trường thép tạm lắng xuống. Tuy nhiên, giá thép đến tay người tiêu dùng vẫn từ 16 đến 17 triệu đồng/tấn.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, trong tháng 5, lượng thép tiêu thụ ước đạt khoảng 260.000 tấn, thấp hơn gần 39.000 tấn so với tháng 4 và chưa bằng một nửa so với kỷ lục tiêu thụ thép chưa từng có trong tháng 3 vừa qua với 568.000 tấn. Giá thép khó có thể giảm thêm nữa bởi hiện giá xuất kho từ nhà máy ở mức 13-13,8 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm mức chiết khấu đại lý và thuế giá trị gia tăng). Với giá này, một số doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đã bị lỗ. Dự báo giá thép và lượng tiêu thụ trong tháng 6 tới có thể nhích lên so với tháng 5 nhưng không có gì đột biến bởi thời gian này đã chớm bước vào mùa mưa, nhu cầu xây dựng trong nước giảm dần.

Cũng theo ông Nghi, bốn tháng đầu năm nay, mỗi tháng Việt Nam nhập khẩu trung bình 35.000 tấn thép, chủ yếu từ Trung Quốc và ASEAN. Nếu tính cả năm, giá trị nhập khẩu thép và sản phẩm thép lên đến 6 tỉ USD, trong đó có 20% nhập khẩu các sản phẩm trong nước đã sản xuất được. Để hạn chế nhập siêu, Hiệp hội Thép Việt Nam đã kiến nghị cơ quan hải quan kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thép và sản phẩm thép trước khi thông quan. Nếu các biện pháp hạn chế nhập siêu đem lại hiệu quả, mỗi năm ngành thép có thể giảm nhập siêu tối thiểu 700 triệu USD. Đồng thời, các doanh nghiệp thép nội địa có điều kiện thuận lợi hơn trong sản xuất, kinh doanh.

LÊ THANH