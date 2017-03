Giá thép xây dựng lên 18 triệu đồng/tấn

Thép cuộn Ø6, Ø8 lên 18.000 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg. Thép cây Ø10 lên 128.000 đồng/cây (tăng 6.000 đồng), Ø12: 182.000 đồng/cây (tăng 9.000 đồng), Ø14: 246.000 đồng/cây (tăng 15.000 đồng), Ø16: 325.000 đồng/cây (tăng 23.000 đồng)... Theo các hãng sản xuất thép, sở dĩ giá tăng là do phôi thép hiện nay lên đến 1.150 USD- 1.200 USD/tấn, tăng 100 USD so với tháng trước. Ngoài ra, còn do tỉ giá USD tăng cao gây bất lợi cho nhà sản xuất.