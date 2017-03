Giá thịt heo, gà giảm, thiệt hại 2.500 tỉ đồng/tháng

Trong đó, giá thịt heo hiện đã giảm tới 17%-18% so với tháng 1-2012, giá thịt gia cầm giảm 20%-25%, đặc biệt giá trứng đã giảm 40%. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), nguyên nhân do nhu cầu về thực phẩm giảm rất mạnh. Trong khi đó, nguồn thịt xuất khẩu đang gặp khó khăn do Trung Quốc tăng cường kiểm soát thịt nhập khẩu qua đường tiểu ngạch.

Còn ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cũng cho biết mức thiệt hại cho người chăn nuôi đang rất nghiêm trọng do giá heo, gà tại các trại chăn nuôi đang xuống thấp dưới giá thành. Người nuôi heo, gà đang bị lỗ 7.000-10.000 đồng/kg. Do lỗ kéo dài nhiều tháng qua nên ước tính mỗi tháng tổng thiệt hại lên đến 2.000-2.500 tỉ đồng. Nhiều khả năng tình trạng này còn kéo dài đến tháng 9 và thiệt hại sẽ là 5.000 tỉ đồng trong 2-3 tháng tới tiếp theo.

Cũng theo ông Nguyễn Đăng Vang, một trong những nguyên nhân khiến giá cả giảm mạnh là do từ đầu năm 2012 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi khiến sức tiêu thụ giảm mạnh.

TT