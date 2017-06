Giá thịt heo, gà, vịt...lại 'rủ nhau' giảm

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình hình chăn nuôi heo vẫn còn nhiều khó khăn do giá thịt heo ở mức thấp, người chăn nuôi vẫn chịu thua lỗ dẫn đến tình trạng giảm đàn, bỏ đàn.

Đàn heo cả nước ước tính đến tháng 6-2017 giảm 4% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng thịt heo bán ra được "giải cứu" trong sáu tháng đầu năm nay ước đạt 2,2 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên do nguồn cung vẫn còn quá lớn, sức tiêu thụ lại chậm khiến giá heo hơi tại nhiều địa phương trong tháng 6-2017 vẫn tiếp tục giảm.

Cụ thể tại nhiều địa phương như Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, Nam Định giá đã giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng và hiện có mức giá lần lượt là 25.000 đồng/kg tại Kiên Giang và An Giang; tại Trà Vinh và Nam Định chỉ còn 22.000 đồng/kg.



Dù nhiều doanh nghiệp, tổ chức tham gia "giải cứu" heo nhưng do cung vượt cầu khiến giá heo hơi vẫn giảm.

Không chỉ thịt heo, sức mua thịt gia cầm giảm, ảnh hưởng tiêu cực tới giá gia cầm, người chăn nuôi gà, vịt lấy trứng, thịt cũng đang lao đao vì thua lỗ do giá thấp.

Cụ thể là, giá gà lông màu tại các tỉnh phía Nam đều đã giảm 5.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng, xuống mức 23.000 – 25.000 đồng/kg. Gà lông trắng đã giảm 1.000 – 2.500 đồng/kg xuống mức 23.000 - 24.000 đồng/kg so với đầu tháng. Tính từ đầu năm đến nay, giá gà lông màu đã giảm 18.000 – 19.000 đồng/kg so với thời điểm đầu năm; gà lông trắng đã giảm khoảng 1.000 đồng/kg.

Không chỉ có giá thịt gà, vịt giảm mạnh mà hiện nay giá trứng gà, vịt tại các trang trại, hộ chăn nuôi cũng đang giảm sâu. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, giá trứng gà xuất bán tại trang trại chỉ còn 900-1.300 đồng/quả (tùy loại), giảm khoảng 1.000 đồng/quả so với cùng kỳ 2016. Trứng vịt xuất chuồng chỉ còn từ 1.700 - 2.000 đồng/quả, giảm 300 - 500 đồng/quả so với thời điểm đầu năm 2017.

Tại Đồng Nai, hiện giá trứng gà công nghiệp tại các trại chăn nuôi nhỏ lẻ bán ra vẫn ở mức 1.150 đồng/quả, giảm khoảng 400 – 500 đồng/quả so với hồi đầu năm.