Giá thịt heo giảm 8.000đ - 10.000đ/kg

Vì thế, giá thịt heo sỉ và lẻ bán ra tại chợ này đã đồng loạt giảm mạnh: giá thịt heo sỉ (heo bên) loại 1 giá từ 55.000đ đến 60.000đ/kg, xuống chỉ còn 44.000đ đến 50.000đ/kg, giảm 10.000đ/kg so với tuần trước.

Giá heo sỉ giảm là do giá heo hơi tại các trang trại ở các tỉnh miền Đông Nam bộ hiện chỉ còn 39.000đ/kg, giảm 2.000đ/kg so với tuần trước và giảm 9.000đ/kg so với đầu tháng 6. Song song đó, giá heo hơi tại các tỉnh miền Tây Nam bộ như Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng… chỉ còn có 31.000đ/kg, giảm 10.000đ/kg so với đầu tháng.

Cũng tại chợ này sáng nay, lượng nông sản rau củ quả, trái cây các loại từ các tỉnh đổ về đột ngột giảm 214 tấn so với cuối tuần trước, chỉ còn có 1.277 tấn. Mặc dù vậy nhưng giá hầu hết các mặt hàng đều bình thường, không biến động.