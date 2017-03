“Giá thịt heo sẽ giảm 10% đến 15%”

ảnh

Nguồn cung thịt heo giảm mạnh trong khi nhu cầu tăng khiến thị trường thịt heo “nóng” từng ngày. Hiện giá heo hơi ở miền Nam dao động khoảng 60.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại cuộc họp giữa Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) với các chủ trang trại ngày 14-7, ông Nguyễn Thanh Sơn (), Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, lại dự báo giá thịt heo sẽ giảm… Chúng tôi phỏng vấn ông Sơn về việc này.

. Cục Chăn nuôi cho rằng trong tháng 8, giá thịt heo hơi có xu hướng giảm, đến cuối năm giảm 10%-15% so với đầu năm. Tuy nhiên, bây giờ Cục lại khuyến khích hộ chăn nuôi tái đàn. Liệu đến cuối năm người chăn nuôi có bị lỗ?

+ So với biến động về giá, chúng tôi rút ra rằng biến động về con giống ít hơn giá thịt, giá giống chỉ tăng 30%, trong khi giá heo hơi lại tăng gần 70%. Tuy nhiên, do giá đầu ra cao, ở một số địa phương xảy ra tình trạng tái đàn ồ ạt khiến cho giá giống tăng lên cao cục bộ, có nơi gần 100%, thậm chí gà con đã lên tới 23.000 đồng/con. Chúng tôi dự báo trong sáu tháng cuối năm, nguồn cung thịt heo trong nước sẽ tăng khoảng 5%, dự báo thị trường trong nước sẽ thiết lập mặt bằng giá mới thấp hơn sáu tháng đầu năm 10%-15% và có thể xuất hiện chiều hướng giảm từ cuối tháng 8, tuy nhiên phải kiểm soát dịch bệnh.

. Thời gian qua, giá thịt heo tăng chóng mặt. Đâu là nguyên do và ngành chăn nuôi sẽ có những phương án nào để đối phó?

+ Chúng ta đã giải quyết nguồn cung trong sáu tháng cuối năm và bàn kế hoạch chăn nuôi dài hơi. Tôi thừa nhận giá thịt tăng cao vừa qua một phần do ngành chăn nuôi còn phát triển tự phát nên dẫn tới giá cả biến động. Nhìn tổng thể sản lượng thịt so với năm ngoái không thiếu nhưng so với nhu cầu năm nay thì lại thiếu. Phần lớn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đều giảm, tạo nên thiếu hụt nguồn cung trong dân, gây ra tình trạng thiếu cục bộ làm giá cả tăng lên.

Người nội trợ sẽ dễ đi chợ hơn khi giá thịt heo giảm. Ảnh: HTD

. Sự thiếu hụt cục bộ này Bộ NN&PTNT đã tính đến chưa?

+ Chúng tôi đã tính tới điều này cách đây ba tháng.

. Vậy, tại sao Bộ không có biện pháp nào để ứng phó, để xảy ra tăng giá thịt như vừa qua?

+ Thực ra trong sản xuất chăn nuôi phải có thời gian, con heo phải ít nhất sau bốn tháng mới có lứa xuất chuồng, gia cầm thì ít hơn, khoảng 42 ngày tuổi.

. Liệu chuyện thiếu hụt cục bộ có xảy ra trong năm tới?

+ Qua câu chuyện này chúng tôi đã rút ra kế hoạch dài hơi hơn. Đầu năm 2011 xuất hiện dịch bệnh làm nguồn cung giảm nhiều. Dịch bệnh chưa kiểm soát hết nên người dân có tâm lý ngại tái đàn, hơn nữa, tiếp cận vốn vay rất khó, lãi suất 25% thì họ không kham nổi.

Thực phẩm là mặt hàng đóng góp quan trọng trong rổ hàng hóa, thịt heo chiếm 70%. Do đó, thời gian tới chúng ta phải thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi bởi nuôi heo thì thời gian quay vòng nhiều, chi phí vốn lớn, ô nhiễm môi trường. Trong khi với gà, 1.000 m2 họ có thể nuôi hàng chục ngàn con. Mặt khác, chúng ta phải chống hiện tượng găm hàng, tránh lệ thuộc, nếu thiếu thịt heo thì tăng thịt gà. Thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, thịt heo chiếm 70% giảm xuống 30%, tăng thịt gà lên 60%. Tổ chức lại hệ thống phân phối, lưu thông vì đây là một khâu yếu.

. Ông có cảnh báo gì với người chăn nuôi trong thời điểm hiện nay?

+ Giá đầu ra đang rất tốt nhưng người chăn nuôi đừng vì thế mà bất chấp mua con giống với giá đắt, sau này gặp rủi ro lại khó khăn hơn.

Thịt heo tăng giá đột biến vì chăn nuôi tự phát Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng dịch bệnh cuối năm 2010 và việc chăn nuôi giữa các vùng không đồng đều nên xuất hiện sự thiếu hụt cục bộ tại một số vùng, dẫn đến chênh lệch giá thịt heo khá lớn, nhất là miền Bắc và miền Nam. Đây là nguyên nhân chính gây nên áp lực tăng giá thực phẩm. Ngoài ra, chi phí đầu vào tăng (thức ăn, con giống, thuốc thú y, điện, nước,..), mất cân đối cung cầu tại một số thời điểm, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm 15%-20% tạo nên sự khan hiếm cục bộ. Thương lái quyết định giá đầu ra dẫn đến chênh lệch lớn về giá mua tại chuồng và giá bán đến người tiêu dùng. Ông Lê Văn Mẽ, Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn (Đồng Nai), cho rằng chuyện tăng giá đột biến thời gian qua là hậu quả của một chính sách phát triển không bền vững… Kiểu làm ăn tự phát sẽ biến người nông dân đi đánh bạc trong chăn nuôi. Mỗi lần có dịch bệnh là ngành chăn nuôi phát hoảng. Khi tiêu hủy chỉ hỗ trợ nửa vời nên thịt bệnh vẫn đem ra bày bán tạo ra vòng luẩn quẩn với dịch bệnh… Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất: Từ nay đến cuối năm, Cục Chăn nuôi phải xúc tiến việc tăng đàn. Đề nghị NHNN có chỉ thị các NHTM cho vay ưu đãi vào thức ăn chăn nuôi và giống; đề xuất lập quỹ bình ổn giá thịt heo, đảm bảo giá cả và cung ứng từ nay đến tết Nguyên đán…

TRÀ PHƯƠNG thực hiện