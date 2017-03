Giá thịt tại chợ đầu mối giảm mạnh

Trước thông tin các chợ tăng giá một số mặt hàng, ngay trong hôm qua, UBND TP, Thành ủy và Sở Công thương vẫn tiếp tục kiểm tra tại các điểm bán hàng bình ổn giá tết của 13 đơn vị tham gia bình ổn.

Đảm bảo giá thấp hơn 10% so với thị trường

Tối qua, đoàn tiếp tục đi kiểm tra tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền. Trong ngày, thành phố đã có yêu cầu các đơn vị tham gia bình ổn giá cung ứng đủ nguồn hàng. Sở Công thương yêu cầu cả bốn đơn vị trực tiếp bán lẻ và cung ứng thịt heo gồm: Vissan, Saigon Co.op, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Phú An Sinh tăng cường nguồn hàng đầy đủ, đưa lượng thịt lớn ra bán, đảm bảo không thiếu hàng. Đại diện cả bốn đơn vị đều cam kết sẽ tung đủ hàng để bán với giá thấp hơn thị trường 10% như cam kết.

Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Giám đốc Saigon Co.op, cho biết hệ thống siêu thị trên toàn quốc cùng hệ thống Co.op Food đều bán đúng giá và cam kết cung ứng đủ hàng cho người tiêu dùng.

Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty Phú An Sinh, một trong 13 đơn vị tham gia bình ổn, cho biết hiện tại nguồn heo trong trại còn hàng ngàn con nên đủ cung cấp cho thị trường những ngày tết.

Tâm lý “mua cho xong” của người tiêu dùng vô hình trung đẩy giá thực phẩm tại một số chợ nội thành tăng vô lý. Ảnh: THANH HẢI

“Ngay sau khi có thông tin thịt heo tăng giá, chúng tôi đã tìm hiểu tại chợ đầu mối Thạnh Xuân, Hóc Môn để sẵn sàng bổ sung nguồn hàng. Tuy nhiên, tại chợ Thạnh Xuân, hàng về gấp hai lần ngày thường và còn giảm giá so với ngày thường” - ông Minh nói.

Ông Nguyễn Doãn Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết do nhu cầu chưa cao nên giá thịt heo so với ngày thường đã giảm từ 48.000 đồng xuống 42.000 đồng. Trong khi giá thịt heo cùng kỳ năm 2009 là 50.000 đồng/kg. Như vậy giá đã giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Ông Phú nhận định giá mặt hàng này chắc chắn không tăng bởi vì qua 70 thương lái của chợ thì lượng dự trữ rất lớn, lượng cung có thể lên 400- 500 tấn vào các đêm cao điểm 27-29 tết, tức tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Chợ nội thành tăng giá

Tại một số quận như quận 11, Tân Bình… giá thịt heo đã tăng trung bình 5.000 đồng/kg. Cụ thể heo đùi 75.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng), ba rọi và nạc đùi 80.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg). Tại chợ Phạm Văn Hai, thịt bò trung bình 130.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 165.000-170.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg). Ông Voòng A Lộc - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Công thương TP nhận định, theo quy luật hằng năm, thường những ngày cao điểm tết, thịt heo có thể tăng giá 5.000-10.000 đồng/kg trong ba ngày cao điểm 27-29 tết.

Ông Lộc cho biết trước đó, Công ty Ba Huân - đơn vị cung ứng trứng sạch lớn nhất hiện nay cũng đã cam kết bình ổn giá trứng vịt sạch loại một là 2.500 đồng/quả. Trước tết, tại hệ thống Vissan và một số siêu thị giá bán là 2.600-2.670 đồng/quả. Tuy nhiên, sau cuộc họp của Sở Công thương hôm đầu tháng 2 với ba đơn vị tham gia bình ổn giá tết (Vissan, Saigon Co.op và Công ty Ba Huân), từ ngày 5-2 giá trứng vịt sạch loại một của Công ty Ba Huân đã giảm về đúng giá bình ổn trên toàn hệ thống bán hàng bình ổn giá là 2.500 đồng/quả. Tại các hệ thống siêu thị, trứng gà vẫn 1.550 đồng/quả.

Về việc các chợ trung tâm nhỏ lẻ tăng giá, ông Lộc nhận định, hàng không thiếu nhưng các tiểu thương đồng loạt tăng giá dựa vào tâm lý mua sắm ngày tết theo kiểu “một năm có một lần, mua cho xong” nên chấp nhận mua cao hơn một chút thay vì tới những điểm bình ổn mua hàng.

Nên đến các điểm bán hàng bình ổn Cả 13 đơn vị tham gia bình ổn đều cam kết bán đúng giá và đảm bảo đủ hàng sẵn sàng cung cấp trên thị trường, bất kể giá lên xuống. Người dân nên đến các điểm bán hàng bình ổn giá để mua hàng đảm bảo chất lượng và giảm giá hơn thị trường tới 10% và cũng tránh tập trung về chợ. Đó cũng là cách tẩy chay tiểu thương bán hàng nâng giá. Hiện 1.508 điểm bán hàng bình ổn giá được công khai trên trang web của Sở Công thương: http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn.

THANH HẢI