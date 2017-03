Giá thu mua vàng giảm mạnh

Theo Thanh Bình ( VNE)



Sau nhiều lần điều chỉnh giảm liên tiếp, lúc 14h, doanh nghiệp Vàng bạc Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá tại 26,80 - 27,80 triệu đồng. Giá thu gom mất 2 triệu đồng và giá doanh nghiệp bán ra giảm 350.000 đồng so với đỉnh cao lúc 13h tại 28,80 - 29,15 triệu đồng mỗi lượng.Biên độ mua bán được dãn rộng tới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức giá cuối cùng. "Chút nữa giá sẽ còn giảm tiếp", đại diện của Phú Quý cho biết.Lúc 13h30, Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội niêm yết giảm 200.000 đồng so với cuối buổi sáng, công bố giá ở 28,40 - 29,00 triệu đồng.Chủ thích ảnh: Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu vào trưa nay, rất đông khách hàng vẫn tiếp tục chờ đợi dù cửa hàng tuyên bố ngừng bán. Ảnh: Thanh Bình.Tính đến 14h28, Công ty vàng Sacombank SBJ đã thay đổi niêm yết tới 29 lần, công bố giá tại 26,75 - 27,65 triệu đồng mỗi lượng. So với giá đỉnh cao lúc 13h là 28,65 - 29,30, giá thu gom giảm 1,9 triệu đồng và giá doanh nghiệp bán ra giảm 1,65 triệu đồng mỗi lượng.Sau một buổi sáng giá tăng chóng mặt trên dưới 2 triệu đồng mỗi lượng, nhiều doanh nghiệp phải ngừng giao dịch do không đáp ứng nổi nhu cầu của khách hàng.Trước tâm lý "ngược đời" của người dân Hà Nội giá càng tăng càng đi mua, nhiều doanh nghiệp đã phải lên tiếng kêu gọi người dân nên bán vàng thay vì "tiếp tay" thổi giá.Lúc 12h44 trưa nay, Bảo Tín Minh Châu, một trong số ít những doanh nghiệp ít ỏi ở Hà Nội còn bán vàng trong buổi sáng, cũng tuyên bố ngừng bán vàng. Việc khan hiếm nguồn cung khiến các doanh nghiệp, theo lẽ thường, phải kích thích người dân đi bán. Tuy nhiên, niêm yết giảm mạnh giá thu gom vào cuối buổi trưa cùng biên độ mua bán dãn rộng đã làm nhụt chí những ai mang vàng đến bán.Thị trường vàng đang chuyển động không tuân theo các quy luật thông thường.