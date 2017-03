Giá thực phẩm chưa tăng theo giá xăng

Mặt hàng tăng rơi vào hàng Đà Lạt như bông cải trắng, bông cải xanh 30.000-32.000 đồng/kg (tăng khoảng 5.000 đồng), cà rốt 30.000 đồng/kg (tăng 3.000-5.000 đồng), khoai tây 32.000 đồng/kg (tăng khoảng 5.000 đồng). Một số mặt hàng khác lại giảm giá: cà chua, dưa leo 9.000 đồng/kg, khổ qua 9.000 đồng/kg… Chị Trương Thị Kim Dung, tiểu thương rau củ quả chợ Hòa Hưng (quận 3), cho biết giá xăng không ảnh hưởng gì đến rau củ, khi nào hút hàng thì giá cao, rộ hàng thì giá rẻ.

Theo chị Trần Thị Kim Hồng, tiểu thương hàng thịt, hai hôm nay giá thịt heo mảnh ở chợ đầu mối đã tăng 5.000-6.000 đồng/kg, tuy nhiên do bán ế nên giá bán lẻ thịt heo nạc, đùi, ba rọi vẫn đứng giá. Chị Hồng còn giải thích thêm: heo mảnh tăng là do nguồn cung ít chứ không phải do giá xăng tăng. “Nhà xe không tăng cước vận tải gì cả”.

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Thái Thanh, Phó ban Quản lý chợ Phạm Văn Hai, cho rằng thực phẩm tăng, giảm là do vào mùa vụ. Đại diện chợ đầu mối Bình Điền cho biết khoảng một tuần nữa mới biết tình hình giá cả tác động ra sao.

Đối với hệ thống siêu thị, bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, đại diện Big C, cho biết chưa nhận thông báo tăng giá từ bất cứ nhà cung cấp nào. Hiện nay Big C chủ trương tập trung giảm giá cho khách hàng để tăng sức mua, vì vậy việc tăng giá được siêu thị xem xét và giám sát chặt chẽ. Siêu thị này cũng yêu cầu các nhà cung cấp cùng hợp sức ổn định thị trường và thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng Giám đốc Siêu thị Co.op Mart, khẳng định chưa nhận thông báo từ nhà cung cấp nào. “Sức mua hiện nay thấp, ai tăng giá xem như tự làm mất thị phần của mình. Nếu có nhận được thông báo tăng giá thì siêu thị sẽ cân nhắc xem hợp lý hay không, rồi một tháng sau mới áp dụng giá mới”.

Riêng đại diện hệ thống Siêu thị Citimart cho biết siêu thị có nhận được thông báo tăng giá 10%-15% của một số loại hóa mỹ phẩm như nước xịt phòng, xịt muỗi, sẽ áp dụng từ ngày 6-8. Trước đó, một số hàng nhập khẩu như bánh kẹo, chocolate, nước sốt đã tăng 10%-15% áp dụng từ đầu tháng 8, một số loại thực phẩm chế biến như chả cá, cá viên chiên cũng tăng giá 10%-15%. Lý do tăng giá mà các công ty này thông báo với siêu thị là do nguyên vật liệu tăng giá, chi phí đầu vào tăng và việc này diễn ra trước khi có đề xuất và quyết định tăng giá xăng.

TÚ UYÊN