Giá thực phẩm vẫn... “sôi xình xịch” sau Tết

Các dịch vụ ăn uống cũng đua nhau nâng giá một cách vô tội vạ. Giải thích cho việc giá cả tăng cao một cách vô lý này các tiểu thương đưa ra cả nghìn lý do khác nhau.



Giá rau củ quả đã về mức bình thường



Trái ngược với mặt hàng thịt và cá, các mặt hàng rau, củ, quả đã trở về gần mức bình thường so với trước Tết: Rau cần 5.000- 6.000 đồng/bó; Cải cúc 2.500 đồng/bó; Xúp lơ 9.000 - 10.000 đồng/chiếc; Cà chua 15.000 đồng/kg; Su hào 5.000- 6.000 đồng/củ... Giải thích về việc giá rau không tăng quá mạnh, các tiểu thương cho biết do mấy hôm nay thời tiết ấm nên nguồn cung rau tương đối phong phú, không bị khan hiếm như mọi năm.



Qua khảo sát giá thực phẩm tươi sống tại các chợ trên địa bàn Hà Nội đều đã tăng khá mạnh. Có mức tăng giá cao nhất là thủy hải sản, ví dụ cua đồng xay sẵn tăng tới 80.000 đồng/kg với mức giá bán là 200.000 đồng/kg; Ốc nhồi tăng giá lên gấp đôi 120.000 đồng/kg; Cá trắm, cá chép 65.000 – 70.000 đồng/kg; Cá quả loại lớn có giá 130.000 đồng/kg; Tôm chân trắng và tôm sú cũng có mức tăng khoảng 20.000- 30.000 đồng/kg. Tiếp theo là thịt bò, thịt gà tăng khoảng 40.000- 50.000 đồng/kg.



Thậm chí trong 2 ngày sau Tết Nguyên đán (mùng 4 và mùng 5 Tết) giá thịt bò đứng ở mức kỷ lục 250.000 đồng/kg, tăng tới 100.000 đồng/kg so với ngày thường. Ngày 10/2 (mùng 8 Tết) giá thịt bò đã bớt căng thẳng nhưng vẫn ở mức khá cao 200.000- 210.000 đồng/kg. Thịt gà ta cũng được bán với mức giá 130.000 đồng/kg, tăng 35.000- 40.000 đồng/kg. Thịt gà công nghiệp cũng tăng thêm 25.000 đồng/kg lên mức 60.000- 70.000 đồng/kg...



Giá thịt lợn đã hạ “nhiệt” hơn so với 2-3 ngày sau Tết nhưng vẫn đứng ở mức cao hơn bình thường từ 10.000- 15.000 đồng/kg: Thăn nạc 90.000 đồng/kg; Sườn non 100.000 đồng/kg; Thịt sấn 80.000 đồng/kg...



Bên cạnh đó, lấy lý do thực phẩm sau Tết giá quá cao, nhiều cửa hàng ăn cũng tăng giá bán một cách vô tội vạ, cao hơn bình thường từ 10.000- 15.000 đồng/suất... Món bình dân nhất là bún đậu vỉa hè cũng tăng giá lên gấp đôi 20.000 đồng/suất; Bún chả tăng lên 30.000 đồng/suất; Các loại bún bò, bún gà cũng có mức giá 20.000- 25.000 đồng/bát...



Nghìn lý do ngụy biện



Giải thích cho việc giá thịt bò tăng quá cao, chị Nguyễn Thị Liên, chủ cửa hàng thịt bò chợ Thành Công, Ba Đình cho biết: “Những ngày này chúng tôi nhập hàng giá cao hơn rất nhiều so với ngày thường. Hơn nữa, nhập hàng cũng khó khăn hơn, phải đi từ sớm thậm chí còn phải nói khó với với chủ cung cấp thì mới lấy thêm được 2-3kg thịt bò. Đi lấy hàng phải xếp hàng lần lượt cứ như là đi xếp hàng lấy gạo thời bao cấp ấy”.



Bà Trần Thị Hà, chủ cửa hàng thịt lợn tại chợ Ngọc Hà, Ba Đình thì giải thích rằng: “Giá cao là đúng vì ngoài tim, cật ra, toàn bộ phủ tạng không bán được vì không có ai ăn đồ lòng vào những ngày này nên phải cộng tất chi phí vào cho thịt. Thịt đội giá như vậy vẫn còn thấp so với việc chúng tôi phải bỏ gần như cả cỗ lòng trị giá tới 500.000 đồng đấy”.



Giải thích cho việc thủy hải sản bán với giá cao, chị Đinh Thị Phấn, chủ cửa hàng cá chợ Kim Liên, Đống Đa bày tỏ: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi nhưng đằng này những người phục vụ món tôm cá như chúng tôi lại phải trầm mình xuống nước đánh bắt hay phải chịu cảnh quần áo tanh mù. Chính vì thế có rất nhiều đầu mối chẳng tha thiết gì chuyện đánh bắt nên mới khan nguồn cung nên giá nó cứ tăng vù vù. Còn chúng tôi nhập cao thì phải bán đắt thế thôi”.



Cũng theo các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, ít nhất phải qua rằm tháng Giêng giá thực phẩm tươi sống mới về mức bình thường, bởi rất nhiều đầu mối cung cấp dừng lại việc làm ăn trong những ngày đầu năm để đi đền, đi chùa, đi du xuân đầu năm.





Theo Mai Hạnh ( Giadinhnet)