Giá thuê đất Khu công nghiệp: “Bỏng tay”

Cùng với việc sốt nhà đất, văn phòng thì trong thời gian gần đây, giá thuê đất tại các khu công nghiệp thuộc Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận cũng tăng. Tình trạng này khiến không ít doanh nghiệp thuê đất tại các khu công nghiệp lo lắng.

Cũ nhích dần, mới tăng giá

Khảo sát tại một số khu công nghiệp có thể nhận thấy giá thuê đất đang có chiều hướng tăng hơn so với trước. Giám đốc một doanh nghiệp thuê đất tại Khu công nghiệp cho biết nếu so với thời điểm cách đây một năm thì giá thuê đất hiện tại tăng 30%-50%. Ông này cho biết do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty ông phải thuê đất tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (Củ Chi, TP.HCM). Nhưng khi tham khảo giá thuê thì giá thuê đất tại khu công nghiệp này nhích lên 10-15 USD/m2 so với trước.

Theo một cán bộ Ban quản lý Khu công nghiệp- Khu chế xuất TP.HCM, giá thuê đất cao nhất đang thuộc về Khu chế xuất Tân Thuận với giá thuê trên 100 USD/năm. Sau đó, mới kể đến một vài khu công nghiệp Tân Bình, Linh Trung (Thủ Đức), Việt Nam - Singapore (Bình Dương)... với giá thuê xấp xỉ 70-80 USD.

Tuy nhiên, đến nay các khu công nghiệp này hầu như đã kín chỗ hoặc nếu có thì rất ít và chỉ có thể các công ty “đại gia” mới có cơ hội thuê được. Theo ông này, giá thuê đất tăng trong thời gian qua đều rơi vào các khu công nghiệp mới và có cơ sở hạ tầng tương đối tốt.

Tại hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam” do Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức mới đây, đại diện một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã nêu lên những bất cập của môi trường đầu tư của Việt Nam.

Ông Cho Gun Hwan, Trưởng đại điện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng hiện tiền thuê đất của các khu công nghiệp lân cận Hà Nội, TP.HCM đã tăng cao so với đầu năm làm cho môi trường đầu tư kém hấp dẫn. Việc giá thuê đất tăng quá nhanh cũng chính là nguyên nhân khiến một số doanh nghiệp Hàn Quốc tỏ ý băn khoăn khi có quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Một giám đốc kinh doanh một công ty 100% vốn của Nhật Bản đang thuê đất tại Khu chế xuất Tân Thuận, cho rằng giá thuê đất hiện tại ở Việt Nam quá cao trong khi cơ sở hạ tầng chưa tương xứng. Theo ông này, việc giá đất tăng quá nhanh đã ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là khó khăn trong việc cân đối đầu tư.

Theo thông tin chúng tôi có được, trừ các khu công nghiệp đã kín chỗ thì những khu công nghiệp đang mở rộng diện tích như Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Tân Phú Trung, Tây Bắc Củ Chi... giá thuê đất sẽ tăng so với thời điểm hiện tại.

Tăng giá sát với thị trường

Ông Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Ban quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM, trước đây theo Nghị định 36 của Chính phủ vể việc hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất tại địa phương có một phần quyền hạn trong việc quyết định giá thuê.

Theo đó, chủ đầu tư khi nhận được dự án sau khi tính toán vồn đầu tư sẽ dự trù giá cho thuê với sụ thỏa thuận của ban quản lý. Tuy nhiên, sự ra đời của Nghị định 108 đã thay thế Nghị định 36 thì chủ đầu tư sau khi tính toán chi phí đền bù, đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ tự quyết định giá mà Ban quản lý Khu công nghiệp không được tác động. Ông Tuấn cho rằng Nghị định 108 về việc hướng dẫn Luật Đầu tư cũng góp phần cho giá thuê đất theo sát với thị trường.

Theo ông Tuấn, giá đất tại các khu công nghiệp đang tăng là phù hợp với quy luật khi thời gian gần đây, nguồn vốn cùng với nhà đầu tư nước ngoài tăng kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO.

Ông Đặng Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi, đơn vị chủ đầu tư của Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi khẳng định việc nóng sốt thị trường nhà đất, giá vật liệu xây dựng như thời gian qua cũng góp phần làm giá thuê đất tại các khu công nghiệp tăng cao. “Giá đất tăng cao khiến chủ đầu tư phải mất một phần vốn cho việc giải tỏa đền bù. Nếu đền bù thấp thì người dân không chịu di dời. Chưa kể hàng năm thành phố áp dụng biểu giá đền bù đất đều tăng so với trước” - ông Thành nói.

Ông Thành cho biết giá thuê đất tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi là 60 USD/m2 trong vòng 50 năm. Hiện Công ty đang bước vào đầu tư giai đoạn hai của Khu công nghiệp và nếu trong tình trạng giá đền bù, giá vật liệu tăng thì tất yếu giá cho thuê sau này sẽ tăng.

Tuy nhiên theo ông Thành, một lý do khiến các doanh nghiệp thuê đất có cảm giác giá đất tăng nhanh là bởi trước đó tại một số khu công nghiệp mới xây dựng, chủ đầu tư chủ động hạ thấp giá so với thực tế nhằm thu hút doanh nghiệp vào.

Đại diện chủ đầu tư một khu công nghiệp cho biết dù rằng thời gian gần đây giá thuê có tăng nhưng các doanh nghiệp vẫn thích vào các khu công nghiệp hơn là mua hay thuê mặt bằng ở bên ngoài. Ông này lý giải, doanh nghiệp vào Khu công nghiệp ngoài việc được ưu đãi về chính sách thuế còn ít bị tình trạng kiện tụng, tranh chấp với bên ngoài. Tuy vậy, ông này cũng lo ngại việc giá thuê đất cao sẽ ảnh hưởng tới việc thu hút các nhà đầu tư.