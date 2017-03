Giá thuê mặt bằng tại TP.HCM vào nhóm 'đắt nhất thế giới'

VnExpress dẫn nguồn từ báo cáo "Main Streets Across the World 2015" (Các con đường đắt đỏ nhất Thế giới năm 2015) do Công ty Tư vấn Bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield vừa công bố đã lựa chọn hơn 500 con đường mua sắm hàng đầu thế giới và xếp loại chúng theo giá thuê.

Theo đó, giá thuê trung bình tại các con đường đã tăng 35% bất chấp những bất ổn toàn cầu tăng liên tục trong một năm qua.

Tại mỗi quốc gia, Cushman & Wakefield cũng lựa chọn ra một con đường có giá thuê đắt nhất và xếp hạng chúng. Danh sách này có 65 tên tuổi, trong đó đứng đầu vẫn là Đại lộ số 5 của New York (Mỹ) với gần 36.000 USD mỗi m2/năm.

Tiếp đó là các phố Cause Bay (Hong Kong - Trung Quốc), Elysees (Paris, Pháp), New Bond Street (London, Anh), Via Montenapoleone (Milan, Italy)...

Khu vực mua sắm cao cấp tại quận trung tâm của TP.HCM xếp thứ 32 với gần 1.540 USD mỗi m2/năm (xấp xỉ 34 triệu đồng). Thứ hạng này tăng một bậc so với năm ngoái.

So với châu Á, giá thuê tại đây chỉ rẻ hơn tại con phố đắt nhất của Thượng Hải và Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc). Trong khi đó, giá thuê tại đây cao hơn một số TP lớn như Dubai (UAE), thậm chí gấp rưỡi so với Doha (Qatar)...

Nếu so với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giá thuê tại TP.HCM cũng đắt hơn tại Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Philippines)...



Mặt bằng bán lẻ tại các quận trung tâm ở TP.HCM có giá thuê cao hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Ảnh: VnExpress

Bà Võ Thị Phương Mai - đại diện bán lẻ Cushman & Wakefield Việt Nam được báo Dân Trí dẫn lời cho biết Việt Nam xếp thứ 32 trong các quốc gia có các con đường mua sắm có giá thuê đắt đỏ nhất thế giới.

Xét trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị gia nhập hàng loạt hiệp định tự do thương mại như AEC và TPP, sẽ khiến các nhà bán lẻ trong nước đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó, các nhà bán lẻ nước ngoài có tiềm lực tài chính hùng mạnh sẽ đủ khả năng thuê những mặt bằng có vị trí đắc địa nhất thị trường.