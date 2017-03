Giá tiêu dùng TP HCM tăng 0,18%

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, tốc độ tăng giá tiêu dùng của tháng sau so với tháng trước nhỏ hơn 1%. Trong tháng 10, CPI chỉ nhích nhẹ 0,18%, thay vì tăng 0,68-0,88% như 2 tháng qua và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 9/2010 tới nay. Song, nếu tính từ đầu năm tới nay, giá tiêu dùng toàn thành đã đắt thêm 14,69% và nhìn về cùng kỳ năm trước lên đến 18,55%.



Những mặt hàng có ảnh hưởng lớn tới rổ tính chỉ số giá không biến động mạnh, mà có xu hướng ổn định hơn. Chiếm tỷ trọng lớn của rổ là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tháng này tăng nhẹ 0,06%, trong đó chủ yếu do thực phẩm giảm giá (giảm 0,86%). Lương thực và ăn uống ngoài gia đình dao động cũng tăng không bao nhiêu so với tháng trước.





Giá thực phẩm có xu hướng ổn định và giảm nhiệt trong tháng 10. Ảnh: B.H.

Theo Bạch Hường (VNE)



Có mức tăng nổi trội hơn hẳn 7 nhóm ngành còn lại là giáo dục (2,16%). Tháng 9, nhóm này cũng có mức tăng dẫn đầu, tới 4,54 % do chi phí đầu tăng cao đầu năm học mới.Đây cũng là tháng ghi nhận nhiều nhóm hàng giảm giá nhất trong hơn một năm qua. Nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,3-0,8% so với tháng trước.