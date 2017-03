Giá tour đi Nhật giảm mạnh

Bà Hashiguchi Hitomi, Giám đốc kinh doanh Công ty Samurai Tour, chuyên tổ chức tour tham quan Nhật, cho biết các điểm du lịch tại Nhật đã hoạt động bình thường trở lại. Các thành phố Tokyo, Osaka, Kyoto giờ đây khách du lịch đã trở lại…

Hiện nay, công ty tung ra tour đi Nhật bảy ngày sáu đêm với giá hấp dẫn 42 triệu đồng/khách, giảm 12 triệu đồng so với trước đây. Lý do có giá tour hấp dẫn được bà Hashiguchi Hitomi giải thích là do các đối tác ở Nhật, đặc biệt là những khách sạn có chính sách giảm giá phòng xuống đến 25%, những dịch vụ khác vẫn giữ nguyên để đảm bảo chất lượng tour.

Bà Đoàn Thanh Trà, Giám đốc truyền thông Saigontourist, cho biết công ty đã khởi động tour Nhật từ tháng 5 với mức giá tiết kiệm 37.860.000 đồng/khách, giảm hơn 12 triệu đồng/khách. Có được giá ưu đãi này cũng là nỗ lực để thu hút khách quay lại với thị trường này và đáp ứng nhu cầu của khách. Chùm tour Nhật được phản hồi khá tốt, khách bắt đầu quan tâm để được tư vấn và đặt tour, nếu tính trên hệ thống của Saigontourist lượng khách lẻ là hơn 100 khách. Từ tháng 7 trở đi, lượng khách Việt Nam đến Nhật sẽ có tăng trưởng đáng kể.

Ông Vũ Thái Dũng, Giám đốc kinh doanh Công ty Du lịch TST, cho biết hiện nay công ty đã có khoảng 200 khách bao gồm khách đoàn và lẻ, lượng khách này cho thấy tốc độ phục hồi tương đối nhanh. Các hãng hàng không như Japan Airlines đã đưa ra giá tốt cũng như các đối tác có giá ưu đãi nên tour Nhật năm ngày, giá trọn gói chỉ còn 32.880.000 đồng/khách, giảm 10-15 triệu đồng so với trước đây.

Hiện nay, Vietravel đưa ra tour Tokyo - Núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka bảy ngày với giá 44.990.000 đồng/khách, giảm đến gần 8 triệu đồng so với trước đây là 52.790.000 đồng. Nếu khởi hành tại Hà Nội sẽ được giảm đến 12 triệu đồng, mức giá khuyến mãi đặc biệt còn lại là 37.980.000đồng/khách.

TÚ UYÊN