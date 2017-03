Giá tour giảm 50%... trên giấy

Khoảng tháng 12-2008, tại TP.HCM, Tổng cục Du lịch đã từng công bố dự thảo xây dựng mức giảm giá tour cho ngành du lịch nhằm kích cầu và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam với tên gọi “Ấn tượng Việt Nam”. Cụ thể, mức giảm của các khách sạn từ 30% đến 50% (so với giá hợp đồng đã ký với các công ty lữ hành) trong thời gian sáu tháng, từ tháng 1 đến tháng 6-2009. Đối với hãng hàng không Việt Nam, dự thảo cũng xây dựng mức khuyến mãi từ 30% đến 50% giá vé hiện tại cho các tour này. Ngay cả các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan như vận chuyển, hướng dẫn, mua sắm, ăn uống... cũng sẽ cam kết giảm giá cho các tour khuyến mãi.

Sau đó, đến tháng 1-2009, Tổng cục Du lịch cũng đã chính thức công bố 99 tour trọn gói với mức giảm có thể lên tới 30% đến 50% trong chương trình “Ấn tượng Việt Nam”.

Chưa có giá tour như vậy

Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức dự kiến chứ chưa phải là mức giảm thực tế. Ngay cả đến thời điểm này, dù là các nhóm thị trường đã chuẩn bị mức giá để đem đi quảng bá nhưng hầu như chưa có một doanh nghiệp lữ hành nào khẳng định mức giảm giá tour cụ thể là bao nhiêu.

Trong những ngày qua, một số công ty lữ hành bị khách hàng phàn nàn về việc công bố sẽ giảm giá tour từ 30% đến 50% mà sao chưa thấy giảm. Từ đây, các công ty lữ hành đang phải chịu áp lực rất lớn. Ngay cả ngành du lịch cũng đang đưa ra cách giải quyết là công bố giá tour cụ thể thay vì chỉ nêu những mức phần trăm chung chung.

Giải thích điều này, ông Trần Thế Dũng, Giám đốc thị trường quốc tế Công ty Du lịch Fiditour, cho biết: “Chúng tôi phải chờ kết quả cuối cùng vì tất cả dịch vụ chưa có thương lượng hoàn chỉnh. Thông tin mức giảm đưa ra quá sớm khiến các công ty lữ hành bị động về chương trình này”.

Ông Dũng cho biết thêm, bản thân khách hàng cũng có thể truy cập trang web nhưng chẳng có công ty nào đưa ra mức giá giảm cụ thể. “Điều này chẳng khác nào khách hàng vào siêu thị nói giảm giá 50% nhưng thực tế lại không để giá. Vậy nên phải nói chương trình vẫn còn rất mơ hồ” - ông Dũng nói.

Thêm một điểm nữa, chương trình yêu cầu các công ty lữ hành cam kết giảm giá nhưng đa số khách sạn đăng ký tham gia chương trình mới chỉ gói gọn ở TP.HCM, Hà Nội. Nếu các khách sạn ở những nơi như Huế, Nha Trang, Hội An... không tham gia giảm giá thì rất khó để các công ty lữ hành có được mức giảm giá từ 30% đến 50%.

Một trong những lý do khiến mức giảm giá vẫn còn chưa gút được theo ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM, là sự chia sẻ lợi ích giữa các nhà cung cấp còn thiếu. “Mức giảm từ 30% đến 50% chỉ mới là mong muốn nhưng cách thông tin của chúng ta đang khiến có nhiều sự ngộ nhận. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có một buổi công bố lại với báo chí về từng mức giảm giá tour cụ thể” - ông Khánh nói.

Sẽ gút lại giá tour trong tuần này

Đó là lời khẳng định của bà Nguyễn Thị Khánh, Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM, vào hôm qua (10-2). Bà Khánh nói: Thực tế có nhiều khách sạn đã thực hiện giảm giá phòng so với thời điểm tháng 5-2008, mức giảm có khi lên tới 30%. Do đó, khi chương trình “Ấn tượng Việt Nam” được phát động thì một số khách sạn chỉ giảm thêm 10% hoặc hơn. Như vậy họ cũng đã đảm bảo giảm từ 30% đến 50% rồi. Điều đáng nói là chúng ta phải thông tin cụ thể cho khách hàng hiểu và nói rõ về mức giảm này so với thời điểm nào.

“Hiện có nhiều khách hàng bị ngộ nhận về mức giảm từ 30% đến 50% là mức giảm của giá tour nhưng thực tế thì đến nay giá tour chưa thể có mức giảm như thế được” - bà Khánh khẳng định.

Bởi giá của một tour có rất nhiều yếu tố chi phối chứ không thể chỉ riêng giá phòng khách sạn. Mà mức công bố giảm như vậy mới chỉ có khách sạn đã giảm được so với mức giá từ tháng 5-2008. Còn thực tế, các nhà cung cấp vận chuyển, hàng không, ăn uống vẫn chưa đưa ra mức giảm. Bà Khánh cũng cho rằng để giảm được 30% giá tour cũng là rất khó.

“Giờ mong muốn của ngành du lịch là sẽ đưa vào chương trình tour những mức giảm giá cụ thể chứ không đưa chung chung. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra giá tour nội địa cụ thể chứ không phải tỷ lệ bao nhiêu nữa” - bà Khánh nhấn mạnh lại.