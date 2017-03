Giá tour tăng theo giá dịch vụ

Ngay đầu tháng 12, các công ty du lịch đã rầm rộ tổ chức nhiều tour để đón đầu dịp Noel và lễ cuối năm. Điểm khác biệt của dịp cuối năm nay so với năm ngoái là khách đăng ký nhiều, giá tour tăng cao và các công ty du lịch đang đau đầu với nhiều giá chi phí dịch vụ tăng vọt trên thị trường.

Tour ngắn ngày hút khách

Các công ty du lịch cho biết xu hướng năm nay du khách thường chọn những tour du lịch ngắn ngày, bởi thời gian nghỉ lễ, Tết dương lịch rơi vào thứ Ba nên thời gian nghỉ ngắn. Dịp này, Công ty Du lịch Saigontourist có một số tour ngắn ngày đi Đà Lạt mừng Giáng sinh, mừng năm mới 2008, thời gian ba ngày với giá 3-5 triệu đồng/người. Công ty Lửa Việt có những tour ngắn ngày đi Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Ninh Chữ. Ngoài ra, Lửa Việt còn tour đi Brunei trong thời gian ba ngày, Trung Quốc sáu ngày.

Trong dịp này, nhiều công ty lữ hành du lịch còn đưa ra các tour đi nước ngoài. Công ty FidiTour vừa tung ra sản phẩm “Trải nghiệm Ai Cập” tham quan những kỳ quan thế giới, những thành phố cổ kính, sầm uất. Saigontourist có chùm tour Giáng sinh dài ngày, thụ hưởng những dịch vụ mới và sang trọng tại châu Âu, đi qua năm quốc gia: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Ý... hay tour du lịch Thái Lan - Malaysia - Singapore bằng du thuyền năm sao. Tuy nhiên, những tour này giá từ 1.200 đến 4.200 USD/người, chỉ phù hợp với những người có thu nhập cao. Công ty Du lịch Vietravel đang tung ra nhiều chương trình tour trọn gói khá hấp dẫn cho kỳ nghỉ Giáng sinh tại Hong Kong. Hiện tại, số lượng khách đăng ký tour tại Vietravel chiếm khoảng 70% so với kế hoạch đề ra. Dự kiến của Vietravel, lượng khách đi du lịch trong dịp lễ năm nay tăng khoảng 30%-35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các công ty du lịch cho biết hiện đang vào mùa cưới nên nhu cầu đi nghỉ tuần trăng mật kết hợp du lịch tăng đáng kể. Hiện tour đi Singapore và Thái Lan đang chiếm ưu thế, bởi tại đây có phong cảnh đẹp, cơ hội mua sắm giá rẻ và quan trọng nhất là chi phí cho chuyến đi phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Chỉ cần từ 300 đến 400 USD/người, du khách có thể hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời từ năm đến bảy ngày.

Năm nay, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch tăng khá cao. Có công ty lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái. Đại diện công ty chuyên tổ chức tour du lịch cho khách nước ngoài Easia travel, cho biết đến nay số lượng khách đăng ký lên tới gần 6.000 khách, so với thời điểm này năm ngoái chỉ 3.000 khách.

Đau đầu mùa tăng giá

Số lượng khách tăng nhưng có lẽ mùa du lịch cuối năm nay sẽ không làm cho các công ty du lịch vui. Nguyên nhân là cùng chung với việc tăng giá trên thị trường đã kéo theo giá tour tăng quá cao.

Nhiều công ty lữ hành cho biết giá tour tăng cao là do dịch vụ liên quan đến tour đua nhau tăng, từ khẩu phần ăn, giá xe cho đến dịch vụ khách sạn. Trong số các dịch vụ thì giá phòng tăng cao nhất. Có nơi đến thời điểm này, khi các công ty liên hệ thì giá phòng tăng 40%-60% so với trước, giá thuê xe cũng tăng 5%-10% so với giá cũ. Thậm chí cùng một tour đi Nha Trang nhưng thời điểm cuối năm nay, giá tour tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Bà Lê Hồng Viết Thảo, đại diện của Vietravel, cho biết giá dịch vụ tăng là tình trạng chung của du lịch cuối năm nhưng sự việc tăng đột biến như năm nay khiến không ít công ty đau đầu. Theo bà Thảo, nhằm tránh tình trạng đẩy giá tour lên quá cao trong những dịp lễ, công ty có những bước chuẩn bị như đặt dịch vụ lưu trú, nhà hàng trước nhằm tránh tình trạng “cháy” phòng và tình trạng giá cả tăng vọt.

Ngoài ra, các công ty du lịch chấp nhận giảm lợi nhuận để hạ giá tour nhằm đáp ứng nhu cầu đi du lịch của du khách.

Để giữ khách trong mùa tăng giá, nhiều công ty đặt tiêu chuẩn chất lượng tour lên hàng đầu. “Nhiều khách hàng khá giả không chú ý tới giá tour lắm nhưng cái họ yêu cầu là chất lượng tour phải đảm bảo, để tránh tình trạng thỏa thuận một đằng nhưng cuối cùng chất lượng tour một nẻo” - đại diện một công ty lữ hành cho biết.