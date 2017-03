Giá trị giao dịch cả 2 sàn tăng đột biến

Sau phiên giảm điểm ngày 13/6 của sàn TP HCM, tâm lý của nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn. Điều này được thể hiện rõ trong đợt khớp lệnh mở cửa sáng nay khi các lệnh ATO được đưa vào hệ thống tương đối dè dặt.



Hầu hết các blue-chip đều giảm giá, trong đó BVH giảm sàn về mức 81.500 đồng một cổ phiếu. Dòng tiền tiếp tục xu hướng nghiêng về các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và trung bình. PVT gây chú ý khi tiếp tục tăng trầm với dư mua giá cao nhất đạt trên 2 triệu cổ phiếu. Một số mã khác như SAM, VNE, NTB, GTT và VIC cũng được giao dịch mạnh ở giá trần.







Vn-Index rung lắc mạnh trong phiên sáng nay. Nguồn: VnDirect

Theo Nhật Minh ( VNE)



Tuy nhiên, do phần lớn các blue-chip đều giảm giá, Vn-Index vẫn giảm 1,6 điểm, xuống 441,09 điểm sau đợt một. Tuy vậy, thanh khoản thị trường tương đối khả quan với trên 2,65 triệu chứng khoán được khớp, tương đương 44,88 tỷ đồng.Điều này đã phần nào hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư, giúp thị trường sớm phát đi tín hiệu đảo chiều. Sự khởi sắc bắt đầu từ ITA khi đang từ mức giá giảm, đột ngột được kéo lên trần. Cổ phiếu này kích thích một loạt blue-chip khác như CTG, HAG, PVF, SSI, VIC… tăng giá mạnh. Vn-Index thoát khỏi vùng giảm điểm và vươn lên với tốc độ rất nhanh.Khoảng 9h20, chỉ số này vượt ngưỡng cản 450 điểm và lên trên 452 điểm chỉ 10 phút. Toàn sàn lúc này chỉ còn hơn 20 mã giảm giá. Tuy nhiên, cũng từ đây, lực mua trên sàn TP HCM có dấu hiệu chững lại, kéo theo đó là đà thoái lui của giá cổ phiếu.Đến 10h, Vn-Index chỉ còn tăng 5,66 điểm và tụt xuống dưới mốc 450 điểm. BVH tiếp tục giữ giá sàn. FPT, HPG, ITA, MSN, SSI, VCB… cũng bị kéo mạnh về vùng giảm. Vn-Index tụt nhanh sau đó để chốt phiên ở 441,54 điểm, giảm 1,15 điểm so với lúc mở cửa và hơn 10 điểm so với mức cao nhất được ghi nhận trong phiên.Tuy nhiên, điểm sáng của phiên giao dịch sáng nay là thanh khoản của sàn TP HCM. Lần đầu tiên trong vòng gần 3 tháng trở lại đây, giá trị chuyển nhượng tại HOSE đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tăng hơn 4 triệu đơn vị so với phiên trước, sàn TP HCM ghi nhận gần 62 triệu chứng khoán được sang tay, tương đương 1.058,91 tỷ đồng. Toàn sàn có 13 mã giao dịch được trên 1 triệu cổ phiếu, trong đó, SSI chuyển nhượng được gần 5 triệu cổ phiếu.Khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội thậm chí còn tăng mạnh hơn với gần 23 triệu chứng khoán nhiều hơn so với phiên trước. Kết phiên, HNX ghi nhận hơn 83,5 triệu chứng khoán được sang tay, tương đương 1.041 tỷ đồng. HNX-Index, tuy vậy, giảm 1,36 điểm, xuống 79,51 điểm.UPCoM-Index cũng điều chỉnh nhẹ 0,02 điểm, xuống 33,55 điểm trong buổi sáng. Khối lượng giao dịch trên sàn đạt 235.298 cổ phiếu, tương đương 2,19 tỷ đồng.