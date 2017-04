Giá USD bất ngờ tăng cao, vàng hạ nhiệt

(PLO) - Trái ngược với xu hướng giá USD tại các ngân hàng thương mại luôn duy trì ở mức thấp hơn thị trường tự do, hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp thị trường ngoại tệ chứng kiến giá đồng bạc xanh tại ngân hàng cao hơn so thị trường tự do khoảng 60 đồng mỗi đôla.

Mặc dù ở cả hai thị trường này, giá USD đồng loạt tăng giá, nhưng với biên độ tăng chênh lệch khá cao. Trong khi ngân hàng tăng giá khoảng 20-45 đồng mỗi đôla so với sáng qua thì trên thị trường tự do chỉ nhích khoảng 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Hiện trên thị trường tự do, giá USD mua vào bán ra dao động ở ngưỡng 22.710-22.720 VND/USD. Tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 22.710-22.780 VND/USD, tăng 45 đồng so với sáng qua. Eximbank cũng có mức tăng tương tự. Theo đánh giá của Lienvietpostbank, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng đều thêm khoảng 0,5% trong Quý II/2017, tính cho cả năm, tỷ giá trung tâm USD/VND tăng khoảng 2-3% so với thời điểm đầu năm. Giá vàng trong nước trong phiên giao dịch lúc 3 giờ chiều ngày 18-4 chỉ quanh ngưỡng 36,63-36,88 triệu đồng/lượng, giảm 110.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên chiều qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn duy trì đà tăng nhẹ, khoảng 1USD/ounce so với phiên hôm qua, hiện dao động quanh ngưỡng 1.285USD/ounce, tương đương khoảng 35,29 triệu đồng/lượng. T.Linh



Chia sẻ