Giá USD bất ngờ tăng mạnh

Lúc 13h45 hôm nay, theo báo giá của một số điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội), giá USD giao dịch ở mức 21.580 đồng (mua vào) - 21.650 đồng (bán ra), tăng mạnh từ 150 đồng - 160 đồng/USD so với sáng qua.



Đây được xem là mức giá cao nhất của cặp USD/VND kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng lên 1% cách đây 1 tuần.



Cùng với xu hướng tăng giá, USD tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh sau 1 tuần ổn định, nhất là chiều ngân hàng mua vào. Theo niêm yết của Eximbank, giá USD hiện giao dịch ở mức 21.210 đồng 01.220 đồng (mua vào) - 21.246 đồng (bán ra), tăng 40 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán so với hôm qua.



Tại Vietcombank, giá USD niêm yết trên trang web của ngân hàng này ở mức 21.220 đồng - 21.246 đồng, tăng mạnh chiều mua vào tới 50 đồng và 6 đồng ở chiều bán so với sáng hôm qua.



Còn tại Vietinbank, ACB, cặp tỷ giá này dao động quanh mức 21.240 đồng - 21.246 đồng và 21.200 đồng - 21.246 đồng…



Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng trong hệ thống hiện ở mức 21.200 đồng – 21.246 đồng. Với mức giá 21.246 đồng/1 USD, các ngân hàng đã điều chỉnh tăng giá bán ra lên mức kịch trần biên độ cho phép. Hiện tại, tỷ giá bình quân liên ngân hàng hiện ở mức 21.036 đồng/1 USD.



Như vậy, tính từ đầu năm đến nay và cộng thêm lần điều chỉnh tăng biên độ lên 1% vào ngày 28/6, tỷ giá USD/VND đã tăng khoảng 2%.



Tại Hội nghị triển khai công tác ngành Ngân hàng 6 tháng cuối năm 2013 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Tỷ giá có áp lực tăng trong gần hai tháng qua, nhu cầu ngoại tệ tăng lên nhưng vẫn nằm trong khả năng đáp ứng của thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì tỷ giá ổn định, nếu điều chỉnh thì cũng không tăng quá 2%. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc giảm mạnh lãi suất huy động ngoại tệ để tạo lợi thế cho VND, hạn chế sự chuyển dịch sang USD.





Theo An Hạ (DT)