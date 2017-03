Giá USD chợ đen bám trụ mức cao

Sau một ngày chịu tác động bởi quyết định nới tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước khiến giá biến đổi "loạn xạ", đầu ngày hôm nay, giá USD chợ đen có phần ổn định trở lại. Khoảng cách giữa mua và bán đã được thu hẹp đáng kể xuống dưới 100 điểm so với hôm qua có nơi lên tới 400 điểm. Tính đến 10h30 sáng nay, mỗi USD được các điểm thu đổi TP HCM bán ra với giá quanh 21.600 đồng, còn mua vào dao động 21.520 đồng.

Cùng lúc, các cửa hàng thu đổi ở Hà Nội, giá thu gom thấp hơn 20 đồng, nhưng bán ra rẻ hơn TP HCM tới 40 đồng, tại 21.500-21.560 đồng.

Sáng nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng USD với VND ở mức 20.713 VND, tức tăng 20 VND so với mức vừa điều chỉnh và áp dụng trong ngày 11/2. Do đó, các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh giá bán tương ứng với sự thay đổi tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Ngân hàng Á Châu, Eximbank hiện niêm yết giá bán 20.920 đồng và bán ra 20.890 đồng. Trong khi Vietcombank là 20.690-20.890 đồng.

Riêng về thị trường vàng, sau khi điều chỉnh tăng theo giá USD vào đầu ngày 11/2, kim loại quý đã giảm nhẹ vào buổi chiều cùng ngày và tiếp tục đứng giá quanh mức dưới 36 triệu đồng trong sáng nay. Lúc 9h sáng, thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ niêm yết đầu ngày tại mức giá 35,90-35,94 triệu đồng, không thay đổi nhiều so với chiều qua.

Các thương hiệu vàng lớn khác thì điều chỉnh giảm nhẹ 20.000 đồng, xuống quanh 35,88-35,93 triệu đồng so với ngày 11/2. Biên độ giữa mua và bán được các đơn vị co hẹp 50.000 đồng một lượng để kích thích thị trường.

Giá vàng quốc tế trong suốt phiên giao dịch châu Á và châu Âu hôm 11/2 rất ít biến động. Nhưng bước sang giờ New York, kim loại quý có lúc vọt lên 1.367 USD mỗi ounce, lúc lại lao xuống mức thấp nhất trong ngày 1.355 USD. Sau đó, giá đóng cửa tuần tại 1.357 USD mỗi ounce, giảm gần 6 USD so với phiên liền trước.

Giá vàng giao tháng tư trên sàn Comex của New York cũng giảm 2,1 USD (tương đương 0,2%) xuống còn 1.360,40 USD mỗi ounce.

Vàng sụt giảm trong bối cảnh USD tăng giá. Đồng thời, việc Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập từ chức hôm qua do sức ép của cuộc biểu tình lớn nhất trong thời kỳ cầm quyền của ông đã giúp những người biểu tình chịu đi về nhà và họ sẽ trở lại làm việc trong vài ngày tới... Do đó, các lý do để mua vàng như một nơi trú ẩn an toàn dường như bị dập tắt.

Nhu cầu vàng vật chất ở châu Á cũng đã giảm mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tại Ấn Độ cũng không có nhu cầu mua vàng nhiều thậm chí trong những đợt giá điều chỉnh xuống. Do vậy, rất có thể trong thời gian tới sẽ xảy ra khả năng vàng có những đợt điều chỉnh giảm giá tiếp theo.

Theo Lệ Chi (VNE)