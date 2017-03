Giá USD chợ đen đã bớt nhảy múa

Cụ thể, đầu giờ sáng qua, giá USD trên thị trường tự do giảm tới 400 đồng so với ngày liền trước và xuống còn 17.100 đồng/USD. Đến trưa, giá USD tiếp tục giảm xuống còn 16.900 đồng và giá cuối giờ dừng ở mức 16.850 đồng/USD. Như vậy, sau một ngày xăng tăng giá thì giá USD chợ đen đã giảm tới 750 đồng/USD.

Ông Hoàng Đức Long, Phó phòng Kinh doanh tiền tệ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM (HDBank), cũng cho biết trong ngày xăng tăng giá thì tỷ giá của các ngân hàng cũng được điều chỉnh khá nhiều lần, cụ thể HDBank số lần điều chỉnh đã lên tới năm lần/ngày (trong phạm vi biên độ cộng trừ 2%). Nhưng đến ngày hôm qua thì tỷ giá VNĐ/USD tại ngân hàng này đã ổn định và giao dịch ở mức 16.700-16.800 đồng/USD (mua vào, bán ra).

Cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào, bán ra vẫn ở mức 19,2-19,26 triệu đồng/lượng, không tăng so với ngày liền trước đó. Nguyên nhân đẩy giá vàng tăng cao trong những ngày qua, theo các chuyên gia phân tích vàng trong nước là do tăng theo đà của giá vàng thế giới. Hiện giá vàng thế giới đã lên tới 972-974 USD/ounce. Như vậy, so với giá thế giới, giá vàng trong nước vẫn thấp hơn gần 300.000 đồng/lượng.