Giá USD "chợ đen" ngược chiều ngân hàng

USD tiếp tục biến động khó lường.

Sáng ngày 15/3, tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố không đổi, tiếp tục giữ ở mức 18.544 đồng/USD.

Tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại cũng khá ổn định. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở 19.080-19.100 đồng.

Tuần qua, hệ thống ngân hàng đã điều chỉnh giá mua USD đầu vào tăng thêm 10 đồng, nhưng giá đầu ra vẫn giữ nguyên, khoảng chênh lệch giữa giá mua và bán là 20 đồng/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD đã tiếp tục giảm xuống 19.340 – 19.380 đồng/USD. So với cuối tuần trước, USD tự do giảm nhẹ 10-20 đồng. Không khí giao dịch tại các đại lý đã trầm lắng hơn.

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lượng USD trong hệ thống ngân hàng hiện đã khá dồi dào, giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng tăng lên đáng kể.

