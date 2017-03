Giá USD đang giảm theo quy luật

Hôm qua (17-2), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên tỉ giá liên ngân hàng ở 20.828 VND/USD. Trần tỉ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.036 VND/USD. Tuy nhiên, qua tỉ giá USD của các ngân hàng lại được điều chỉnh giảm thêm 10 đồng so với ngày hôm trước. Giá USD trong ngân hàng chủ yếu quanh mức 20.850-20.860 VND/USD.

Trong khi giá USD trong ngân hàng liên tục giảm thì giá USD trên thị trường tự do cũng tiếp tục giảm sâu. Hiện USD tự do phổ biến quanh mức mua vào 20.800 VND/USD, bán ra 20.820 VND/USD, giảm 20 đồng so với ngày hôm trước. Như vậy hiện giá USD còn thấp hơn tỉ giá USD trong ngân hàng.

Có ý kiến cho rằng giá USD giảm là do các biện pháp can thiệp hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân tác động giá USD. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng nguyên nhân giá USD giảm liên tiếp là do nguồn cung dồi dào. Thậm chí có doanh nghiệp cho biết một ngân hàng quen đã chủ động điện thoại xem mình có nhu cầu ngoại tệ không vì ngân hàng đang khá dồi dào USD. Hiện tính thanh khoản của USD trong ngân hàng rất cao.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đức, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Đệ Khang Phú Thành, hầu như năm nào cũng vậy, vào những tháng đầu năm thì giá USD sẽ giảm, sau đó giá USD sẽ có biến động trong năm là chuyện bình thường. Ông Bùi Quốc Lợi, Giám đốc Công ty TNHH và Dịch vụ kỹ thuật Minh Giao, phân tích thêm: “Tình hình USD hiện đang tương đối dễ chịu vì hầu như đầu năm doanh nghiệp chưa phải nhập khẩu, hay phải thanh toán nhiều. Sự khan hiếm ngoại tệ chỉ bắt đầu xuất hiện từ tháng 6 trở đi, nhất là thời điểm cuối năm vì doanh nghiệp phải đến hạn thanh toán hợp đồng, Chính phủ cũng phải xuất ngoại tệ trả các khoản vay… Khi nhu cầu USD tăng cao sẽ kéo theo tăng tỉ giá.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia khẳng định giá USD chịu tác động bởi quan hệ cung-cầu. Khi nguồn cung nhiều hơn cầu thì giá sẽ giảm xuống. Hiện tại, chúng ta vừa trải qua mùa kiều hối (Việt kiều gửi tiền về nước). Tháng 1 vừa rồi, lần đầu tiên trong nhiều năm chúng ta xuất siêu. Những yếu tố này đã làm nguồn ngoại tệ trở nên dồi dào trên thị trường.

Ngoài ra, theo ông Ngân, còn một lý do khác là các doanh nghiệp đang gặp khó khăn bởi lạm phát tăng cao, lãi suất vẫn chưa giảm nên nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng bị giảm xuống. Tuy vậy, ông Ngân cũng cho rằng USD đang được kiềm giá ở mức rất hợp lý. Điều này thể hiện những quyết sách của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước đang đi vào đúng quỹ đạo, kiểm soát được đồng USD.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, nhận định: Doanh số thu mua ngoại tệ của các ngân hàng tại TP.HCM tăng 7%-8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, đây là những dấu hiệu rất đáng mừng. Chính vì nguồn ngoại tệ dồi dào nên hiện nay cung-cầu đều đáp ứng đầy đủ cho đối tượng thuộc diện được mua. Doanh nghiệp khi ký hợp đồng với đối tác nước ngoài nên lưu ý có thể chọn một tỉ giá ở mức ổn định để tránh rủi ro.

YÊN TRANG