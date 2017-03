Giá USD hồi phục trở lại

Theo niêm yết của Vietcombank, đầu giờ chiều nay, giá USD đang được ngân hàng này niêm yết giao dịch ở mức 21.060 đồng (mua vào) - 21.140 đồng (bán ra), tăng mỗi chiều 20 đồng so với sáng nay và tăng 50 đồng so với chiều qua.



Tại Vietinbank, giá USD được ngân hàng này điều chỉnh tăng mỗi chiều 26 đồng và 5 đồng so với hôm qua, lên mức 21.036 đồng - 21.100 đồng.



Cùng xu hướng tăng giá, ACB niêm yết giao dịch USD ở mức 21.040 đồng - 21.130 đồng, tăng mỗi chiều 20 đồng và 30 đồng.



Tại Eximbank, sau phiên đứng giá sáng nay, tính đến 13h, giá USD đã được ngân hàng này điều chỉnh tăng mỗi chiều 30 đồng và 20 đồng, lên mức 21.050 đồng - 21.130 đồng.



Giá USD phục hồi sau chuỗi ngày lao dốc phản ánh nhu cầu giao dịch trên thị trường này đang tăng trở lại. Tại thị trường “chợ đen”, giá USD cũng tăng nhẹ khoảng 20 đồng so với hôm qua, lên mức 21.200 đồng - 21.260 đồng.



Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng hôm nay vẫn ở mức 21.036 đồng/1 USD. Tỷ giá giao dịch của khối ngân hàng thương mại xoay quanh mức 21.040 đồng - 21.120 đồng.



Ngược lại, giá USD trên thị trường thế giới xuống thấp nhất 6 tuần do những đồn đoán về các gói kích thích kinh tế của Mỹ và Nhật Bản. Còn đồng Yên (Nhật) tăng tiếp 0,6% lên 97,24 yên/USD sau khi chạm 97,11 yên/USD, mạnh nhất kể từ 25/6.



So với Euro, Yên tăng 0,5% lên 129,43 yên/Euro. Hiện tại, đồng tiền chung châu Âu đang giao dịch ở mức 1,3311 USD/EUR sau khi chạm 1,3345 USD/EUR hôm 31/6, cao nhất kể từ ngày 19/6.





Theo An Hạ (DT)