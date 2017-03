Giá USD ở mức thấp, nhiều người mua vào

Mức giá này đã giảm nhẹ khoảng 20 đồng, khiến USD tự do rơi khỏi mốc 19.000 đồng. Như vậy, dù đã rất nỗ lực điều chỉnh tăng giá nhưng USD tự do vẫn chập chờn ở mức thấp.



Trong khi đó, tỷ giá USD liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vần ở mức 18.544 đồng/USD. Giá giao dịch tại Vietcombank ở mức 18.940 – 18.990 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD.



Với giá USD tăng giảm nhẹ ở mức dưới 19 ngàn đồng, nhiều người tin rằng giá USD tự do đã hết khả năng hạ thấp hơn và tiếp tục mua gom vào để tích trữ.





Theo Phước Hà ( VNN)