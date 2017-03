Giá USD thị trường tự do giảm mạnh xuống còn 16.930 đồng

Cho tới 14h30, giá USD vẫn được duy trì ở mức 16.930 đồng.

Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng thương mại niêm yết và thị trường tự do đã thu hẹp hơn so với mức tỷ giá hôm 10/7, khi mà giá “chợ” đen của đồng USD là 16.950 đồng.

Theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư trong nước, thị trường ngoại tệ gần đây đã khá ổn định. Tỷ giá hối đoái trên thị trường tự do có xu hướng giảm dần sau khi Ngân hàng Nhà nước nới rộng biên độ lên +/-2%.

Nguyên nhân của đợt tăng giá của đồng VND so với USD trên thị trường tự do trong 2 ngày cuối tuần, theo một số cửa hàng thu đổi ngoại tệ, là do lượng cầu có xu hướng tăng (có thể là do các nhà nhập khẩu đã bắt đầu hoạt động mạnh trở lại).

Ngoài ra Ngân hàng Nhà nước vừa ký quyết định về quy chế hoạt động đối với các đại lý đổi ngoại tệ. Điều đó có thể đã tác động đến tâm lý giới kinh doanh ngoại tệ khiến giá USD tăng.

Theo quy chế đại lý đổi ngoại tệ, trong vòng 3 tháng tới, sẽ rà soát lại toàn bộ các tiêu chuẩn và quy trình nghiệp vụ, thực hiện ký lại hợp đồng với những đại lý thu đổi ngoại tệ đủ điều kiện và loại bỏ các đại lý không đáp ứng yêu cầu.