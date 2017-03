Giá USD tiếp tục tăng, vàng phục hồi

Sáng nay, vàng miếng SJC phục hồi 150.000 đồng bán ra và 180.000 đồng mua vào so với chiều qua, lên 28,30-28,35 triệu đồng một lượng. Nếu so với giá đầu ngày 2/7, giá mua bán nay đắt hơn lần lượt là 280.000 đồng và 250.000 đồng mỗi lượng.

Thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) trong ngày hôm qua cũng đối mặt với sự sụt giảm mạnh 570.000 đồng một lượng, rơi xuống mức thấp 28 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó đã được đẩy lên cao. Cuối buổi sáng 2/7, thương hiệu này được niêm yết giao dịch mua bán ở mức giá 28,30- 28,34 triệu đồng mỗi lượng và đã được duy trì cho đến đầu ngày hôm nay.

Hôm qua, thị trường vàng trong nước chứng kiến phiên giảm giá mạnh nhất kể từ ngày 14/6, khi rơi xuống sát ngưỡng 28 triệu đồng, giảm hơn 500.000 đồng một lượng.

Thế nhưng, trong ngày 2/7, tốc độ giảm của giá vàng trong nước vẫn khá chậm so với đà lao dốc của giá kim loại quý quốc tế, khiến giá giữa hai thị trường nay lại có khoảng chênh lớn. Nếu dựa theo tỷ giá trên thị trường tự do, mỗi lượng vàng quốc tế đóng cửa tuần có giá tương đương 28,15 triệu đồng, thấp hơn từ 150.000 đến 200.000 đồng so với giá nội.

Trong khi đó, đôla trên thị trường tự do tiếp tục nóng. Sau khi nhích lên 19.130 đồng vào sáng qua, giá nay lại được các điểm thu mua ngoại tệ tại TP HCM và Hà Nội tăng thêm 20 đồng, vươn lên 19.150 đồng. Cùng lúc đó, niêm yết thu gom tại các điểm thu đổi ở quanh 19,120 đồng, cũng tăng 20 đồng so với 2/7.

Niêm yết mua bán USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi. Giá bán USD dao động từ 19.095 đồng (Vietcombank) đến 19.100 đồng (Eximbank và ACB). Như vậy, sau khi tăng nóng trong ba ngày trước đó, chạm mức trần cho phép, giá bán USD của các nhà băng đã có sự kiềm lại và đang duy trì khá ổn định quanh mức 19.100 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong ngày 2/7 dường như đã nỗ lực lấy lại một phần nào giá trị mất đi của mình sau phiên lao dốc thẳng đứng của phiên trước đó, nhưng vẫn không thể tạo ra được sự bứt phá nào. Suốt phiên, giá chỉ dao động với biên độ hẹp 1.200-1.212 USD mỗi ouce. Sau đó, thị trường đóng cửa tuần tại mức giá tương đối thấp 1.211 USD một ounce.

Theo Lệ Chi (VNE)