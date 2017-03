Giá USD tiếp tục xuống thang

Đầu giờ chiều 4/3, USD trên thị trường tự do ở Hà Nội ở mức 19.400 - 19.440 đồng/USD. So với ngày 3/3, USD đã giảm khoảng 20 - 30 đồng/USD. Bên cạnh đó, khoảng cách mua vào và bán ra trên thị trường tự do đã thu hẹp lại chỉ con khoảng 40 đồng.

USD thêm một ngày giảm nhẹ. (Ảnh: VNN)

Trong khi đó, tỷ giá trong hệ thống ngân hàng vẫn giữ nguyên. Tỷ giá liên ngân hàng vẫn giữ ở mức 18.544 đồng/USD, giá giao dịch do Vietcombank công bố vẫn ở mức 19.050 - 19.100 đồng/USD.

Tỷ giá ngân hàng đứng ở mức cao, trong khi USD tự do giảm đã khiến giá USD trong và ngoài hệ thống ngân hàng đang xích lại gần nhau.

Theo Phước Hà (VNN)