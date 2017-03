Giá USD, vàng tiếp tục giảm

Giá USD tại các ngân hàng thương mại không có vốn Nhà nước cũng giảm như tỉ giá tại Ngân hàng Eximbank xuống còn 21.020-21.110 đồng/USD, giảm khoảng 40 đồng so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Ghi nhận ngoài thị trường tự do như ở các chợ Bến Thành (quận 1), An Đông (quận 5)… giá USD mua vào phổ biến ở mức 21.230 đồng/USD và bán ra là 21.250 đồng/USD, giảm 40 đồng so với ngày hôm qua 5-8 và giảm 60 đồng so với cuối tuần trước.

Đây là các mức tỉ giá thấp nhất kể từ thời điểm điều chỉnh tỉ giá liên ngân hàng tăng thêm 1% vào ngày 28-6.

Trong ngày, giá USD niêm yết tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn là 20.826-21.246 đồng/USD. Tỉ giá bình quân liên ngân hàng là 21.036 đồng.

Trong khi giá USD liên tục giảm thì giá vàng trong nước cũng có xu hướng tương tự. Lúc 17 giờ ngày 6-8, vàng SJC niêm yết mua vào 37,15 triệu đồng/lượng, bán ra 37,55 triệu đồng/lượng giảm hơn 300.000 đồng/lượng so với hôm trước.

B.NHƠN - YÊN TRANG