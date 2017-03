Giá USD vượt 21.700 đồng, đẩy vàng bật tăng

Diễn biến giá USD trên thị trường tự do sáng nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong ngày nghỉ cuối tuần hôm qua, sau khi tăng giá bán lên 21.700 đồng, đến sáng nay các điểm thu đổi ở Hà Nội tiếp tục tăng thêm 10 đồng, vọt lên 21.710 đồng. Còn giá thu gom cũng được đẩy lên 21.620 đồng ăn một USD.



Trong khi đó, thị trường USD chợ đen tại TP HCM cũng tiếp tục duy trì mức giá cao của ngày hôm qua. Giá mua bán lúc 9h sáng nay lần lượt được các chủ hiệu vàng công bố quanh 21.600-21.710 đồng, tăng hơn 100 điểm so với hôm 12/2.



"Nhu cầu mua USD mấy ngày qua vẫn không có nhiều đột biến. Giá tăng chủ yếu bị tác động bởi yếu tố tâm lý", chủ hiệu vàng gần chợ Bến Thành, quận 1 nói.



Sáng nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng USD với VND vẫn ở mức 20.713 VND, bằng với mức vừa điều chỉnh và áp dụng trong ngày 12/2. Theo đó, các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục điều chỉnh giá bán tương ứng với tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Ngân hàng Á Châu, Eximbank hiện niêm yết giá bán không đổi quanh 20.920 đồng, nhưng thu gom tăng 10 đồng lên 20.900 đồng. Trong khi đó, Vietcombank sáng nay công bố giá thu gom chỉ 20.720 đồng nhưng bán ra thì chạm kịch trần 20.920 đồng.



Cách đây 3 ngày (11/2), Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định nâng tỷ giá liên ngân hàng từ 18.932 đồng đổi một đôla Mỹ lên 20.693 đồng, đồng thời thu hẹp biên độ tỷ giá từ 3% xuống 1%. Với mức điều chỉnh kỷ lục này (9,3%), nhiều chuyên gia ngân hàng kỳ vọng sẽ xóa được tỷ giá "chui". Tuy nhiên, ngay sau khi các ngân hàng điều chỉnh theo tỷ giá mới, thì giá đôla ngoài thị trường tự do cũng tăng vọt.



Cùng với sự đi lên của USD, hầu hết các thương hiệu vàng lớn trong nước sáng nay niêm yết giá mua và bán tăng gần 100.000 đồng mỗi lượng dù thị trường quốc tế đang có dấu hiệu giảm nhẹ.



Lúc 8h10 sáng, thương hiệu vàng miếng Sacombank SBJ đã tăng lần lượt 80.000 và 100.000 đồng, lên tương ứng 35,98-36,04 triệu đồng. Khoảng cách giữa mua bán được doanh nghiệp giữ ở mức 60.000 đồng một lượng.



Cùng lúc, hầu hết các thương hiệu vàng lớn khác trong nước cũng có thêm 100.000 đồng cả mua và bán, lên 35,97-36,04 triệu đồng. Nhưng sau đó một tiếng đồng hồ, giá vàng được các thương hiệu nâng tiếp 20.000 đồng bán ra và 30.000 đồng mua vào lên 36-36,06 triệu đồng mỗi lượng. Riêng các hiệu kim hoàn lớn tại TP HCM, lúc 9h, báo giá bán lên tới 36,08 triệu đồng, còn thu gom 35,98 triệu, đưa biên độ giữa giá mua và bán lên tới 100.000 đồng.



Các chủ hiệu vàng cho rằng, giá tăng chủ yếu do sự tăng cao của USD chứ không phải do mãi lực. "Mấy ngày nay, lượng người đến mua bán vẫn không nhiều so với trước đó. Nhưng do USD tăng nên giá vàng cũng phải điều chỉnh tăng", chị Thanh, chủ hiệu vàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM cho biết.



Trái với diễn biến giá vàng trong nước, thị trường quốc tế sáng nay vẫn loay hoay mức thấp. Tính đến 9h (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng chỉ tương đương 1.357,10 USD, không thay đổi nhiều so với mở cửa. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 21.700 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi có giá khoảng 35,5 triệu đồng.



Tính đến thời điểm này, giá vàng đã giảm 4% so với đầu năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, bên cạnh cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu chưa chấm dứt thì vấn đề lạm phát đang có dấu hiệu leo thang... sẽ giúp vàng lấy lại đà tăng tăng thời gian tới.





Theo Lệ Chi (VNE)