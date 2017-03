Giá vàng bật lên 21,5 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư tăng mua

Hoạt động mua vào trên thị trường vàng miếng gia tăng do nhiều nhà đầu tư lo ngại giá vàng sẽ còn tiến xa hơn nữa, khiến sức mua của lượng tiền mặt mà họ đang nắm giữ giảm sút.

Chiều qua, giá vàng trong nước đã đặt mộc cột mốc quan trọng mới khi vượt ngưỡng 21 triệu đồng/lượng do ảnh hưởng từ sức nóng của giá vàng thị trường thế giới. Đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu tiếp tục “nóng” thêm, với giá bán ra phổ biến ở mức sát 21,3 triệu đồng/lượng. Chưa dừng ở đó, tới giữa buổi sáng, giá vàng bán ra được điều tăng thêm 150.000-200.000 đồng/lượng, lên đỉnh 21,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, do mức độ thận trọng khác nhau của các công ty kinh doanh vàng, giá vàng mua vào trên thị trường có sự chênh lệch khá lớn, dao động từ 2.120.000-2.130.000 đồng/chỉ. Nhìn chung, giới kinh doanh vàng tỏ ra khá dè dặt với mức giá vàng cao ngất ngưởng hiện nay, thể hiện ở khoảng chênh lệch giữa giá mua/bán giãn rộng, từ 15.000-25.000 đồng/chỉ.

Giá vàng miếng SBJ giao dịch tại hệ thống ngân hàng Sacombank giữa buổi sáng nay mua vào và bán ra lần lượt là 2.127.000 đồng/chỉ và 2.150.000 đồng/chỉ. Riêng trong sáng nay, giá vàng SBJ đã được điều chỉnh tăng 4 lần.

Sốt ruột trước sự leo thang mạnh mẽ của giá vàng, giữa buổi sáng nay, nhiều nhà đầu tư sau nhiều ngày “án binh bất động” đã nhanh chân đi mua vàng. Song song với đó, nhiều người cũng tranh thủ mức giá cao để bán ra. Khảo sát tại các tiệm vàng lớn thuộc khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội, cho thấy, không khí giao dịch vàng miếng hôm qua còn trầm, nhưng sáng nay đã nóng lên. Tuy số lượng khách mua bán chưa tăng đột biến, nhưng hoạt động mua vào và bán ra tương đối cân bằng.

Một nhà kinh doanh vàng lý giải, do khách mua tăng, trong khi khách bán chưa tăng mạnh, đầu nhập khẩu vàng vẫn bị khóa, nên giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn giá thế giới. “Rất có thể xảy ra tình trạng thiếu cung vàng nếu khách mua vào còn tăng”, nhà kinh doanh này cho biết.

So với giá vàng thế giới quy đổi chưa tính thuế và phí, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 50.000 đồng/chỉ.

Cũng theo nhà kinh doanh vàng này, hoạt động bán vàng ra chưa tăng mạnh ở thời điểm này, vì với lãi suất huy động vàng của các ngân hàng thương mại thời gian gần đây tăng cao, nên nhiều người đã gửi vàng vào ngân hàng. Một lý do khác là nhiều nhà đầu tư còn “gan lì”, tin giá vàng sẽ lên nữa.

Giá vàng SJC tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữa buổi sáng nay đứng ở mức 2.121.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.145.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ), giá vàng miếng SJC tương ứng là 2.130.000 đồng/chỉ và 2.145.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra lần lượt là 2.125.000 đồng/chỉ và 2.145.000 đồng/chỉ.

Như vậy, chỉ riêng trong ngày hôm qua và sáng nay, giá vàng trong nước đã tăng thêm khoảng 80.000 đồng/chỉ. So với thời điểm cuối tuần trước, giá vàng trong nước hiện đã tăng khoảng 75.000 đồng/chỉ (3,8%). Còn so với thời điểm đầu tháng, giá vàng đã tăng 180.000 đồng/chỉ (9,1%).

Giá vàng thế giới đêm qua tăng mạnh do đồng USD trượt giá sâu trước Euro và giá dầu tiến xa hơn. Chốt phiên, giá vàng giao ngay tại New York tăng 20,6 USD/oz (2,2%), lên 980,6 USD/oz.

Giá vàng giao ngay thị trường thế giới đã tăng 2,7% trong tuần này và tăng 10,5% trong tháng 5.

Tỷ giá đồng USD so với Euro hiện đã trượt về mức gần 1,42 USD mới đổi được 1 Euro. Đây là lần đầu tiên trong năm 2009 này, tỷ giá USD giảm về mức hơn 1,41 USD đổi được 1 Euro. Riêng trong tháng 5 này, đồng USD đã mất giá 6,4% so với Euro, mạnh nhất từ tháng 12/2008 - khi tỷ giá USD giảm 9,2% so với Euro - tới nay.

Tín hiệu phục hồi tiếp tục phát đi từ nền kinh tế thế giới đang khiến những đồng tiền có lãi suất thấp và vốn được coi là an toàn hơn như USD hay Yên Nhật giảm dần sức hấp dẫn trong mắt giới đầu tư. Thay vào đó, các nhà đầu tư quốc tế đang tìm đến với những loại tài sản có độ rủi ro cao hơn, nhưng đồng thời có khả năng đem lại lợi nhuận lớn hơn.

Ngoài ra, việc Chính phủ Mỹ vay nợ ồ ạt qua phát hành trái phiếu kho bạc cũng khiến thị trường lo ngại về triển vọng tín nhiệm nợ của nước này.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Reuters/University of Michigan công bố hôm qua cho thấy, niềm tin của người tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 5 này đã tăng lên mức cao nhất tròng 8 tháng qua.

Thông tin này và sự suy yếu của đồng USD đã góp phần đẩy giá dầu thế giới đêm qua tăng mạnh. Chốt phiên tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 tăng 1,23 USD/thùng (1,9%), đạt 66,31 USD/thùng, cao nhất trong 6 tháng qua.

Giá dầu tại New York đã tăng 7,5% trong tuần này, 30% trong tháng 5, và 49% từ đầu năm tới nay. Tháng này là tháng tăng mạnh nhất của giá dầu từ tháng 3/1999 - thời điểm kinh tế châu Á bắt đầu phục hồi sau khủng hoảng tài chính 1997-1998 - tới nay.

Giá dầu tăng thời gian qua chủ yếu nhờ niềm tin về sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và hoạt động thắt chặt sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC). Trong cuộc họp ngày 28/5 vừa rồi, OPEC đã duy trì hạn ngạch sản lượng ở mức hiện tại vì cho rằng giá dầu và tình hình cung cầu trên thị trường hiện đã mức hợp lý.

Không chỉ có vàng và dầu thô, sự trượt giá mạnh mẽ của đồng USD trong tháng 5 cũng khiến giá các loại hàng hóa cơ bản khác leo thang mạnh trong tháng. Chỉ số giá Reuters/Jefferies CRB Index của 19 loại hàng hóa được giao dịch phổ biến tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã tăng 14% trong tháng 5 này, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất từ tháng 7/1974 tới nay.