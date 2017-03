Giá vàng bật lên kỷ lục mới 39,54 triệu đồng

So với giá cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng bán ra tại TP HCM lúc 9h tăng 120.000 đồng và thu vào đắt thêm 110.000 đồng, đưa niêm yết lên mức kỷ lục mới 39,47-39,54 triệu đồng.



Tại Hà Nội, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán lẻ vàng miếng SJC lúc 9h ở mức 39,45-39,53 triệu đồng, tăng trên 120.000 đồng so với hôm 18/7. Biên độ mua bán hiện chênh lệch 80.000 đồng. Giá bán sỉ cũng được đơn vị này nâng lên 39,47-39,52 triệu đồng. Theo thống kê của DOJI, trong ngày hôm qua, tổng lượng giao dịch của tập đoàn đạt khoảng 6.000 lượng. Trong đó, khách hàng chủ yếu vẫn là bán ra.







Giá vàng tiếp tục xác lập đỉnh cao mới trong sáng nay. Ảnh: Lệ Chi

Trên thị trường thế giới, trước nguy cơ khủng hoảng nợ công châu Âu lây lan và sự bế tắc của Mỹ trong vấn đề nâng trần nợ khiến giới đầu tư tập trung vào vàng như là kênh lựa chọn số một. Nhờ đó, thị trường kim loại quý hôm 18/7 có phiên tăng thứ 11 liên tiếp, đưa giá vọt lên kỷ lục mới trong lịch sử 1.607,50 USD một ounce vào giữa giờ New York.Sau đó, giá giao ngay điều chỉnh nhẹ khi về cuối phiên nhưng cũng đóng cửa ngày tăng 11 USD, tại 1.605,75 USD một ounce. Cùng thời điểm, giá vàng giao kỳ hạn tháng Tám trên sàn Comex của New York chốt ngày tăng 12,30 USD lên 1.602,40 USD một ounce.Các hãng xếp hạng tín dụng uy tín trên thế giới đang cảnh báo Mỹ, nếu nền kinh tế số một thế giới này không có biện pháp nào cho vấn đề nâng trần nợ thì họ sẽ hạ xếp hạng tín dụng. Các chuyên gia cho rằng, đây sẽ là nhân tố tiếp tục hỗ trợ cho vàng tăng giá trong những phiên tới, bất chấp chỉ số đồng đôla Mỹ đang có xu hướng tăng cao.Đến sáng nay, tại thị trường châu Á, giá vàng lúc 8h30 (giờ Hà Nội), đang giao dịch quanh mốc 1.602,70 USD một ounce. Nếu căn cứ theo tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng, mỗi lượng vàng quốc tế quy đổi hiện tương đương với 39,81 triệu đồng.Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở 20.608 đồng, mức giá của nhiều ngày nay. Tương ứng, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND vẫn giữ nguyên. Vietcombank niêm yết thu mua 20.550 đồng, bán ra 20.600 đồng. ACB cũng ổn định mua bán ở 20.530-20.600 đồng. Trên thị trường tự do, đôla cũng được giao dịch phổ biến ở mức giá 20.550-20.570 đồng.