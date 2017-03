Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Các doanh nghiệp niêm yết giảm khá dè dặt so với sáng qua mặc dù vàng quốc tế mất giá mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Tính đến 9h30, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội công bố giá ở 26,76 - 26,95 triệu đồng, mua vào bán ra giảm lần lượt 380.000 - 300.000 so với đóng cửa hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với mở cửa ngày 17/12, giá chỉ giảm dè dặt từ 50.000 đến 80.000 đồng. Trong khi vào cùng khoảng thời gian đó, thị trường quốc tế mất 40 USD.

Tính đến 10h06, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn chưa cập nhật giá mới của ngày 18/12 trên trang chủ, khác với mọi ngày giá được cập nhật từ 8h sáng. Cuối ngày hôm qua, vàng miếng SJC niêm yết ở 27,16 - 27,22 triệu đồng.

Đầu ngày hôm nay vàng miếng SBJ có giá 26,81 - 27,10 triệu đồng một lượng, giảm từ 200.000 đến 290.000 đồng so với cuối chiều qua. Doanh nghiệp Sacombank SBJ vẫn duy trì bán ra trên 27 triệu đồng và đánh giá thị trường trong nước vẫn đang trong tình trạng điều chỉnh tăng thì nhanh nhưng điều chỉnh giảm thì chậm.

Quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.470 đồng một USD sáng nay, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương với 26,07 triệu đồng, đã bao gồm thuế nhập khẩu. Không khí giao dịch vàng miếng vẫn yếu ớt khi giá liên tục điều chỉnh giảm.

Các sàn vàng mở cửa sáng nay ở mức thấp, chỉ còn quanh 24,6 triệu đồng. Nhà đầu tư đặt lệnh dè dặt, cùng lắm là 100 đến 120 lượng. Cả chiều mua lẫn chiều bán đều lặng lẽ khi giá quốc tế giảm bất ngờ. Tính đến 9h10, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ chỉ đạt hơn 146.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,820, 25,429 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, riêng trong chiều qua, giá vàng giảm mạnh tới 30 USD, chốt phiên ở 1.098 USD, thấp hơn 40 USD so với mở cửa ngày tại 1.137,50 USD. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 1 tháng qua thị trường rơi xuống dưới mốc 1.100 USD. Trong phiên giao dịch châu Á sáng nay, giá hồi phục nhẹ nhưng không đáng kể, đứng ở 1.107,50 USD.

Giá vàng giảm mạnh nhờ cuộc tháo chạy của các nhà đầu tư. Đà bán ra được cổ vũ sau khi USD leo lên mức cao nhất suốt 3 tháng so với euro. Đồng tiền chung châu Âu đang chịu nhiều áp lực do những quan ngại về nợ nần gia tăng, báo cáo không mấy khả quan về tình hình doanh nghiệp. Trong khi đó, triển vọng FED sẽ sớm nâng lãi suất cơ bản do kinh tế khởi sắc nâng cao giá trị đồng đôla Mỹ.

Thời gian gần đây, thị trường vàng hưởng lợi từ đà giảm giá mạnh của đồng đôla. Khi đôla Mỹ mất điểm, các nhà đầu tư lao đến với vàng như một kênh phòng chống lạm phát. Tuy nhiên, trong khi nguy cơ lạm phát chưa thấy đâu, thị trường vàng đã leo thang mạnh mẽ và đạt kỷ lục 1.226 USD một ounce. Mức tăng này được các chuyên gia đánh giá là quá mức. Do đó, khi thị trường điều chỉnh giảm, tốc độ đi xuống sẽ nhanh và mạnh. So với đỉnh cao lập được hôm 3/12, cho đến nay vàng mất 10% giá trị.

Theo Thanh Bình (VNE)