Giá vàng bất ngờ nhảy vọt

Cuối phiên giao dịch thứ năm, sàn giao dịch vàng tại Mỹ bất ngờ chứng kiến bước nhảy vọt trong ngày lớn nhất kể từ đầu năm. Với mức tăng này, thị trường đã phục hồi đáng kể sau khi liên tục đi xuống kể từ đầu tuần.



Từ lúc mở cửa ngày đến đầu phiên Mỹ, biểu đồ dao động quanh 1.540 USD một ounce. Sang phiên giao dịch tại sàn New York, giá bốc cao nhanh chóng, chỉ vài chục phút tăng mạnh 35 USD và chốt phiên ở quanh 1.575 USD. Đà tăng mạnh mẽ diễn ra ngay sau khi Cục Dự trữ bang Philadelphia công bố sự sụt giảm trong hoạt động sản xuất tại đây.



Tuy tăng 2,3% trong ngày hôm qua, tổng cộng giá vàng đã giảm 11% kể từ ngày 30/4. Đến sáng nay, thị trường châu Á vẫn trong xu hướng tăng nhẹ. Tính đến 6h47, mỗi ounce tương đương 1.575,10 USD, nhích 0,80 USD so với mở cửa.



Vàng là thị trường có bước nhảy lớn nhất của ngày hôm qua. Trong khi đó, dầu thô - vốn là "bạn" đồng hành của kim loại quý lại xuống mức thấp nhất từ đầu năm, khi giới đầu tư vẫn lo ngại khả năng Hy Lạp phải rời khỏi Liên minh châu Âu vì kinh tế chính trị bất ổn. Hiện mỗi thùng dầu còn tương đương 92,90 USD. Còn thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm ngày thứ năm liên tiếp, chạm đáy của 4 tháng do các thông tin không mấy lạc quan tại cả Mỹ và châu Âu.



Hôm qua, thông tin từ Ấn Độ cho thấy nhu cầu tiêu thụ vàng tại nước này bất ngờ giảm 29% xuống dưới 200 tấn trong quý một. Bên cạnh nguyên nhân giá vàng thế giới tăng cao vào đầu quý, thị trường còn bị ảnh hưởng nặng bởi cuộc biểu tình kéo dài 3 tuần vào tháng trước, phản đối chính sách tăng thuế nhập khẩu đối với vàng. Điều này trái ngược với thực tế tại Trung Quốc, khi nhu cầu vàng tăng lên mức kỷ lục trong 3 tháng đầu năm nay.





Theo Thanh Bình (VNE)