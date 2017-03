Giá vàng bất ngờ tăng trở lại

Giá vàng trong nước hiện vẫn đang giữ một mức cao hơn đáng kể so với giá vàng thế giới quy đổi- Ảnh: Quang Liên.

Lúc 9h sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu tại thị trường trong nước đứng phổ biến ở mức 26,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,50 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá chiều qua, giá vàng hiện đã phục hồi khoảng 150.000 đồng/lượng, nhưng vẫn thấp hơn giá đầu giờ sáng qua khoảng 50.000 đồng/lượng.



Vàng SBJ tại hệ thống Sacombank từ thời điểm 7h50 được giao dịch ở các mức giá mua vào và bán ra tương ứng lần lượt là 26,43 triệu đồng/lượng và 26,47 triệu đồng/lượng.



Tại thị trường Hà Nội, vàng Rồng Thăng Long được Bảo Tín Minh Châu báo giá lúc 9h15 ở mức 26,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý cùng thời điểm để giá vàng SJC ở mức 26,41 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,51 triệu đồng/lượng (bán ra).



Tại thị trường Tp.HCM, giá vàng SJC do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố trên website doanh nghiệp từ 8h15 là 26,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,47 triệu đồng/lượng (bán ra).



Theo một số chuyên gia về thị trường vàng trong nước, sức mua yếu trên thị trường vàng vật chất trong nước hiện nay, nguồn cung vàng dồi dào, cộng với việc giá vàng thế giới biến động với biên độ không lớn là lý do khiến giá vàng khó có những phiên tăng giảm mạnh.



Ở thời điểm trước Tết Âm lịch, giá vàng trong nước đã có những phiên trồi sụt mạnh do sự biến động của tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới tăng giảm với biên độ rộng, và sức mua của thị trường tăng cao trong những ngày giá giảm. Tuy nhiên, từ sau Tết tới nay, các yếu tố tác động tới giá vàng trong nước hầu hết đều tương đối ổn định.



Tuy nhiên, giá vàng trong nước hiện vẫn đang giữ một mức cao hơn đáng kể so với giá vàng thế giới quy đổi.



Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc 9h35 sáng nay là gần 1.109 USD/oz. Nếu lấy tỷ giá USD/VND bán ra của Ngân hàng Vietcombank là 19.100 VND/USD để quy đổi, cộng thêm thuế nhập khẩu và phí gia công, thì mức giá này tương ứng với 25,80 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 700.000 đồng/lượng. Còn nếu lấy giá USD thị trường tự do vào khoảng 19.450 VND/USD để quy đổi giá thế giới, thì giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 300.000 đồng/lượng.



Giá vàng tại thị trường New York đêm qua và tại châu Á sáng nay đã chuyển màu xanh nhờ sự suy yếu trở lại của đồng USD. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/2 tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 9,4 USD/oz (0,9%), đạt mức 1.107,6 USD/oz. Trước đó, từ đầu tuần, giá vàng đã giảm liền ba phiên. Tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng nhẹ.



Sau thời gian tăng giá không nghỉ vừa qua lên mức cao nhất kể từ đầu năm, đồng USD đã có một phiên điều chỉnh giảm nhẹ. Tỷ giá Euro/USD tại thị trường Tokyo sáng nay phổ biến ở mức gần 1,36 USD tương đương 1 Euro, từ mức gần 1,35 USD đổi được 1 Euro trong sáng qua.



Tuy nhiên, khả năng đồng USD tăng giá trở lại trong ngắn hạn hiện còn lớn, vì khủng hoảng nợ ở Hy Lạp chưa có lối thoát. Các hãng định mức tín nhiệm đang cảnh báo sẽ đánh tụt thêm điểm tín nhiệm nợ công của quốc gia sử dụng đồng Euro này. Trong bối cảnh có những thông tin bất ổn, USD được các nhà đầu tư xem là một kênh đầu tư an toàn.



Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4/2010 tại New York hôm qua giảm 1,81 USD/thùng, tương đương mức giảm 2,3%, so với giá đóng cửa phiên liền trước, chốt ở mức 78,19 USD/thùng.



Giá dầu giảm sau khi một số thông tin kinh tế của Mỹ công bố không tốt như dự kiến, gồm số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần bất ngờ tăng, số đơn đặt hàng lâu bền của tháng 1 giảm. Giới đầu tư lo ngại, sự phục hồi kinh tế còn mong manh của Mỹ và châu Âu sẽ hạn chế nhu cầu tiêu thụ năng lượng.



Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay duy trì ở mức 18.544 VND/USD. Tại Vietcombank, giá mua và bán USD lần lượt là 18.800 VND/USD và 19.100 VND/USD.

Theo Mai Phương (VnEconomy)