Giá vàng bất ngờ tăng trở lại mốc 47,5 triệu đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 8 giờ 30 phút, tại Hà Nội, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 47,32-47,52 triệu đồng/lượng, cao hơn cuối ngày hôm qua 300.000 đồng/lượng.



Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC niêm yết ở mức 47,3-47,5 triệu đồng/lượng, tăng 320.000 đồng/lượng so với hôm qua.



Cùng thời điểm đó, giá vàng SBJ của Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank tăng 300.000 đồng/lượng lên mức 47,01-47,39 triệu đồng/lượng.



Khoảng cách chênh lệch mua-bán sáng nay được giữ ở mức 200.000-300.000 đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, giá vàng được giao dịch ở 1.842 USD/ounce. Nguyên nhân là do nhu cầu mua vàng của nhà đầu tư đã tăng trở lại trước nỗi lo nợ công Hy Lạp và lạm phát toàn cầu. Như vậy, sau khi quy đổi, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng/lượng.



Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày 14/9 ở mức 20.628 đồng/USD, không đổi so với hôm qua. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại vẫn là 20.834 đồng/USD. Tỷ giá tại Vietcombank là 20.830 – 20.834 đồng/USD.



Trên thị trường tự do, tỷ giá USD hai ngày qua đã tăng trở lại nhưng không đáng kể.



Hiện giá mua và bán USD phổ biến ở mức 20.920-20.960 đồng/USD.





Theo Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)