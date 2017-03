Giá vàng bị cuốn theo đà rơi của chứng khoán

Ngoài ra, kim loại quý này còn phải chịu thêm áp lực từ đồng USD mạnh.



Vào lúc 7 giờ 20 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,27% xuống 1.688,19 USD/ounce. Giá vàng hiện đã lùi khá xa mức cao kỷ lục khoảng 1.920 USD/ounce lập hồi tháng 9/2011.



Đêm trước, tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2011 giảm 6,5 USD xuống 1.695,9 USD/ounce. Michael Matousek, phụ trách giao dịch tại Global Investors Inc nhận định nếu giá vàng trượt xuống 1.600 USD/ounce, thị trường sẽ phục hồi vì nhiều nhà đầu tư có tiềm lực sẽ vào cuộc.



Vàng còn được "yểm trợ" bởi những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng nợ tại Eurozone bắt đầu đe dọa Đức và Pháp - những nền kinh tế mạnh nhất khu vực.



Giá vàng giảm theo đà đi xuống trên các thị trường hàng hóa khác, sau khi ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase điều chỉnh hạ dự báo về giá dầu Brent và dầu thô New York trong năm 2012, với lý do bức tranh kinh tế châu Âu đầy bất ổn.



Tuy nhiên, theo JPMorgan Chase, vàng sẽ vẫn nằm lại trong danh mục đầu tư, khi đồng USD được dự báo sẽ yếu đi trong tương lai.



Trong một thông tin có liên quan, lượng vàng tại các quỹ giao dịch vàng (ETF) đã tăng hơn 1 triệu ounce trong tuần qua, đánh dấu đợt tăng mạnh nhất (tính theo tuần) kể từ đầu tháng 8/2011.





Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)