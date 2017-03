Giá vàng bổ nhào vì Chủ tịch FED

Mở cửa sáng nay, doanh nghiệp tại TP HCM đưa niêm yết bán vàng xuống 42 triệu đồng, hạ 500.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Tuy nhiên, đà giảm chưa dừng lại ở đó. Đến 8h59, mỗi lượng vàng SJC chỉ còn 41,80 triệu đồng. Chiều thu mua còn hạ mạnh hơn, mất 800.000 đồng so với đầu ngày 7/6 xuống còn 41,5 triệu đồng một lượng.



Tại Hà Nội, lúc 9h giá mua và bán hạ lần lượt 680.000 - 660.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua, xuống 41,71 - 41,83 triệu đồng, thấp kể từ đầu tháng sau một tuần liên tục ở trên mốc 42 triệu đồng.



Đà giảm của thị trường trong nước khá tương ứng với thế giới hôm qua. Trong phiên giao dịch tại New York giá vàng thế giới đi xuống nhanh và mạnh ngay sau khi Chủ tịch FED Ben Bernanke kết thúc bài phát biểu trước Quốc hội. Ông không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ sẽ tung ra một chương trình kích thích kinh tế như dự đoán. Điều đó cũng có nghĩa đồng đôla có thể tránh được nguy cơ mất giá. Vàng thường đi xuống khi nhà đầu tư cho rằng giá trị của đồng đôla sắp đi lên.



Biểu đồ giá vàng đã bổ nhào, mỗi ounce mất 35 USD, mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ đầu tháng tư và đến cuối phiên chỉ còn 1.588 USD một ounce. Sang sáng nay, đà giảm vẫn chưa dừng lại, mất thêm 8,90 USD so với mở cửa xuống 1.579 USD một ounce lúc 9h11.



Sang ngày thứ sáu, nhà đầu tư lại chờ đợi bản báo cáo việc làm, được dự báo không mấy khả quan. Khi thị trường việc làm chưa hồi phục, nhiều người lại kỳ vọng một chương trình nới lỏng từ FED. Theo chuyên gia từ Kitco, thị trường sẽ còn trải qua nhiều đợt tăng rồi giảm mạnh khi FED chưa đưa ra thông điệp rõ ràng nào cho việc có hay không gói kích thích kinh tế.



Cùng lúc đó trên thị trường nhiên liệu, dầu thô mất nhẹ 20 cent xuống 84,82 USD. Trước đó trong phiên, có lúc giá nhảy lên vượt 87 USD sau khi Trung Quốc lần đầu tiên hạ lãi suất trong hơn 3 năm.





Theo Thanh Bình (VNE)