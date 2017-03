Giá vàng cán ngưỡng 49 triệu đồng/lượng

Lúc 10h15 sáng nay, Công ty Phú Quý tại Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 48,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 49,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Trước đó, có lúc giá vàng bán ra tại doanh nghiệp này lên 49,15 triệu đồng/lượng.



Diễn biến giá vàng thế giới trong một năm qua (đơn vị: USD/ounce).

Theo hãng tin Reuters, tháng 8 này đang trên đà

trở thành tháng tăng giá mạnh nhất của vàng trong 29 năm qua - Nguồn: Kitco