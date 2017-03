Giá vàng chạm 27,9 triệu đồng

Giá bán vàng SJC tại TP HCM sáng nay được doanh nghiệp công bố ở 27,9 triệu đồng, tăng 60.000 đồng so với sáng qua. Niêm yết mua từ dưới 27,8 triệu đồng hôm qua lên đứng ở 27,84 triệu đồng lúc 10h sáng. Tại Hà Nội, các đại lý của SJC Hà Nội cũng niêm yết bán ở 27,90 triệu đồng, trong khi thu gom cao hơn TP HCM 10.000 đồng một lượng. Các đại lý không phải của SJC thì thu gom vàng SJC chỉ ở 27,83 triệu đồng.

Tương tự, nhiều thương hiệu vàng miếng khác tại Hà Nội tính đến 10h cũng bán vàng ở 27,9 triệu đồng, tuy nhiên giá thu gom chỉ ở mức thấp 27,82 triệu đồng một lượng.

Doanh nghiệp Sacombank-SBJ công bố mua và bán vàng miếng SBJ sáng nay ở 27,83 - 27,87 triệu đồng một lượng, tăng khoảng 70.000 đồng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá đôla Mỹ trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục đi lên. Sau khi nhích từ 18.980 đồng một USD lên 18.990 đồng vào ngày 1/6, nay các điểm thu đổi bán USD với giá 19.000 đồng tính đến 10h sáng nay. Cùng lúc đó, niêm yết thu mua USD phổ biến ở 18.970 đồng, cũng tăng 10 đồng so với hôm qua. Hiện giá bán đôla của thị trường chợ đen đã lên ngang bằng với các ngân hàng thương mại, không thay đổi kể từ hôm qua. Các ngân hàng đang thu gom USD với giá rẻ hơn thị trường tự do, ở mức từ 18.930 đồng (ACB) đến 18.950 đồng (Eximbank) đến 18.960 đồng (Vietcombank).

Trong khi giá trong nước tiếp tục nhích lên hướng về mốc 28 triệu đồng, thị trường vàng châu Á sáng nay vẫn không thay đổi nhiều so với hôm qua. Tính đến 10h15 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.223,30 USD, mất 2 USD so với mở cửa và chỉ nhích nhẹ khoảng 3 USD so với cùng thời điểm này sáng 1/6.

Trước đó, trong phiên giao dịch New York cuối ngày hôm qua, giá vàng có lúc vươn lên chạm mốc cao nhất suốt 2 tuần ở trên 1.230 USD, sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu ECB cảnh báo gánh nặng nợ nần đối với các ngân hàng khu vực này.

Niềm tin vào vàng của giới đầu tư vẫn không dừng lại. Sau vài ngày án binh bất động, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR lại nâng lượng dự trữ lên mức cao mới 1.268,234 tấn trong ngày hôm qua, so với kỷ lục cũ 1.267,930 của ngày 27/5.

Theo Thanh Bình ( VNE)