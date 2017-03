Giá vàng chạm 36,8 triệu đồng

Tính đến 17h chiều, giá vàng SJC niêm yết bán ra của các hiệu kim hoàn quanh khu vực chợ Bến Thành, Tân Đinh, Bà Chiểu... đã lên đến 36,80 triệu đồng, tăng trên dưới 200.000 đồng so với sáng. Giá thu gom cũng lên 36,68 triệu đồng.

Giá vàng trong ngày hôm nay diễn biến rất thất thường. Trước đó, khoảng 10h, có lúc giá của các thương hiệu vàng lớn bật lên 36,75 triệu đồng một lượng, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh xuống dưới 36,63 triệu đồng.

Thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ sau khi tăng hơn 300.000 đồng vào buổi sáng, chiều nay tiếp tục lên thêm 220.000 đồng mua vào và 240.000 đồng bán ra lên 36,70-36,76 triệu đồng. Tuy nhiên, biên độ mua bán vẫn ở khoảng hẹp 60.000 đồng.

Giá vàng lên 36,80 triệu đồng. Ảnh: Lệ Chi.

Đại diện Công ty Sacombank-SBJ cho biết, trong đầu buổi sáng giá vàng trong nước liên tục được đẩy lên cao khiến giao dịch trên thị trường cũng sôi động. Tuy nhiên, sau khi giá liên tục tăng giảm thất thường, giao dịch bắt đầu chậm lại. Cả người bán và mua đều dè chừng trước sự biến đổi mạnh của giá. Tính đến cuối ngày hôm nay, toàn hệ thống ước lượng mua bán đạt khoảng 2.000 lượng.

Vị đại diện này cũng khuyến cáo, vàng trong nước hiện đang ở mức khá cao so với giá quốc tế quy đổi. Đồng thời, yếu tố tâm lý đóng vai trò then chốt chi phối giá vàng khi USD tăng. Do đó, mức giá trên là khá rủi ro đối với các nhà đầu tư lướt sóng.

Thị trường đôla tự do sau khi tăng nóng vào đầu ngày đã chựng lại vào cuối ngày. Lúc 17h chiều, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM vẫn neo tỷ giá bán ra cao nhất là 21.900 đồng, bằng với lúc sáng. Trong khi đó, giá mua bán tại Hà Nội hiện vẫn thấp hơn TP HCM nhưng tăng 80 đồng so với sáng, quanh 21.700-21.880 đồng.

Trên thị trường quốc tế, tính đến 17h (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng tương đương 1.375,10 USD (đây là mức cao nhất từ đầu năm 2011). Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 21.700 đồng, mỗi lượng quy đổi hiện có giá khoảng 36 triệu đồng, không thay đổi nhiều so với mở cửa.

Theo Lệ Chi (VNE)