Giá vàng chạm 47 triệu đồng

Bảng giá đầu ngày tại Hà Nội niêm yết vàng miếng giao dịch ở 46,94-47,09 triệu đồng, tăng 140.000 đồng chiều thu mua và 130.000 đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu so với giá mở cửa sáng qua, mỗi lượng tăng 540.000 đồng thu mua và gần 500.000 đồng chiều bán. Tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng.







Giá trong nước sáng nay tăng trên 500.000 đồng so với sáng qua,

nhưng chỉ nhích nhẹ so với giá cuối chiều hôm qua. Ảnh: Tuệ Minh.

Nhưng ngay sau đó, mỗi lượng vàng lại điều chỉnh giảm gần 50.000 đồng. Lúc 8h30, tại Hà Nội, giá công bố là 46,9-47,05 triệu đồng. Biên độ mua bán phổ biến dưới 200.000 đồng.Trên thị trường quốc tế, sau khi lấy lại mốc 1.800 USD mỗi ounce, đến khoảng 8h30 sáng giờ Việt Nam, tại phiên châu Á, giá chỉ còn đứng trên 1.799 USD và có xu hướng đi xuống. Trước đó, giá tăng nhờ những thông tin không tốt từ khủng hoảng nợ công châu Âu khi Standard & Poors hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Italy mà không báo trước. Nhiều nước trong khu vực EU đang đối mặt với chi phí vay tăng thêm khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu tung ra động thái này.Tỷ giá liên ngân hàng vẫn không có sự điều chỉnh nào so với nhiều ngày gần đây khi Ngân hàng Nhà nước công bố ở 20.826 đồng. Các ngân hàng thương mại cũng giữ nguyên niêm yết, bán ra ở kịch trần và mua vào với giá khá cao.Trên thị trường tự do tại Hà Nội sáng nay, USD sáng nay giao dịch ở 21.050-21.090 đồng (mua vào - bán ra), chưa có điều chỉnh nhiều so với chiều qua.Trong ngày hôm qua, giá vàng tại Hà Nội về chiều có xu hướng tăng so với sáng. Từ sáng, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận lượng bán ra tăng mạnh so với những ngày trước. Người dân thấy giá giảm sâu lại xếp hàng để mua vàng. Số lượng giao dịch trong ngày của các đơn vị đều cao, thậm chí một số điểm còn thông báo hết vàng.Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đồng ý cấp quota nhập vàng cho một số doanh nghiệp đề xuất. Tuy nhiên, sau động thái này, chênh lệch giá quốc tế và trong nước vẫn khá lớn. Theo tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay là 21.090 đồng, giá trong nước vẫn đắt hơn thế giới hơn 1 triệu đồng.