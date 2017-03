“Giá vàng chênh nhau không phải do SJC làm giá”

. Phóng viên: Thời gian qua vàng SJC chênh giá nhiều so với vàng miếng thương hiệu khác. Người dân cho rằng SJC trở nên độc quyền và được hưởng lợi từ chính sách này?

+ Ông Nguyễn Quang Huy: Không phải. SJC là thương hiệu vàng quốc gia, do NHNN trực tiếp quản lý. Không thể có chuyện độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp. Bản thân Công ty SJC hiện không còn được sản xuất vàng miếng nữa mà chỉ gia công theo đặt hàng của NHNN. Việc giá vàng SJC chênh cao so với các nhãn vàng khác, xin khẳng định không phải do SJC làm giá.

. Vậy tại sao có chênh lệch giá như vậy?

+ NHNN đã nhiều lần khẳng định vàng không đóng nhãn SJC vẫn được mua bán bình thường, nhưng sau Thông tư 12/2012, người dân vẫn sốt ruột muốn chuyển đổi sang vàng SJC. Hoạt động thu mua vàng miếng có xu hướng ép giá đối với vàng không phải SJC. Đấy là yếu tố tâm lý. Một nguyên nhân khác là năng lực gia công của SJC có hạn. Năng lực kiểm định chất lượng hạn chế, sáu máy chạy liên tục mỗi ngày cũng chỉ làm được 60 kg trong khi tổng lượng vàng các doanh nghiệp đề nghị kiểm định, đóng nhãn SJC lên tới 11 tấn.

. Có cách nào để đẩy nhanh tốc độ kiểm định, gia công vàng miếng SJC?

+ Máy kiểm định SJC được đặt sản xuất phải hai tháng mới có. Hiệp hội Kinh doanh vàng đang bàn lập trung tâm kiểm định riêng để phục vụ các thành viên. NHNN đã yêu cầu SJC cải tiến kỹ thuật để tăng tốc kiểm định. Với vàng miếng thương hiệu khác, người dân hãy đợi một thời gian nữa, khi việc gia công vàng thuận lợi hơn.

. Tại sao NHNN không cho nhập khẩu vàng để hạ nhiệt?

+ Cho nhập khẩu thì lại chảy máu ngoại tệ, lại mất ổn định tỉ giá, ảnh hưởng tới giá trị nội tệ. Đây là chốt mà NHNN phải giữ.

. Nhưng siết chặt như vậy đang khiến nhiều NHTM chịu lỗ?

+ NHNN đã quyết liệt yêu cầu các NHTM đóng trạng thái vàng từ tháng 5-2011 nhưng các ngân hàng chùng chình nên lỗ - lãi thời điểm này phải chấp nhận. Hơn nữa, phần lãi từ việc chuyển vàng huy động được sang tiền để kinh doanh cho vay đã được họ hạch toán vào năm 2011 rồi nên giờ phải hạch toán lỗ là bình thường.

. Xin cảm ơn ông.

NGHĨA NHÂN