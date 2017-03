Giá vàng chựng đà tăng

Vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đầu giờ sáng nay công bố giá ở 26,65 - 26,70 triệu đồng một lượng, giảm lần lượt 20.000 - 40.000 đồng so với giá sáng qua. Cùng thời điểm, nhiều cửa hàng tại TP HCM công bố giá đầu ngày phổ biến ở 26,64 - 26,72 triệu đồng, giảm từ 10.000 đến 40.000 đồng so với đầu ngày hôm qua.

Vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) niêm yết giá sáng nay quanh 26,67 - 26,71 triệu đồng một lượng. So với đầu ngày 3/3, mỗi lượng mua vào giảm 10.000 đồng trong khi bán ra điều chỉnh tăng nhẹ 10.000 đồng. Theo nhiều chủ hiệu vàng tại TP HCM, không khí giao dịch trên thị trường trong suốt tuần nay vẫn trầm lắng. Lượng khách hàng đến giao dịch rất ít.

Vàng loanh quanh 26, 70 triệu đồng, giao dịch trầm lắng. Ảnh: Lệ Chi

Hôm 3/3, để giảm bớt tình trạng khủng hoảng nợ đang làm lay chuyển sang liên minh châu Âu và gây ảnh hưởng đến đồng Euro, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã công bố một loạt biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế nhằm tiết kiệm thêm cho ngân sách khoảng 4,8 tỷ euro (tương đương 6,6 tỷ USD). Động thái này đã hỗ trợ tích cực cho sự tăng giá của vàng. Kim loại quý đã tăng đến ngưỡng 1.145 USD trong phiên giao dịch New York. Kết thúc ngày, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 1.140 USD một ounce. Đây là phiên tăng giá thứ năm liên tiếp của vàng, và là phiên tăng giá mạnh nhất trong chuỗi năm phiên đi lên này.

Giá kim loại quý giao ngay tại thị trường châu Á sáng nay sau khi mở cửa tại 1.140 USD, đã có dấu hiệu giảm nhẹ ngay sau đó. Tính đến 10h5 (giờ Hà Nội), mỗi ounce tương đương với 1.137 USD, giảm 3 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá USD/VND bán ra do các ngân hàng thương mại niêm yết kịch trần 19.100 đồng, mỗi ounce vàng quy đổi hiện có giá khoảng 26,20 triệu đồng (gồm thuế nhập khẩu và phí gia công). Như vậy, giá mỗi lượng vàng trong nước vẫn còn cao hơn thế giới 400.000-500.000 đồng. Nếu căn cứ theo tỷ giá USD ngoài thị trường tự do 19.500 đồng, mỗi ounce vàng thế giới có giá quy đổi tương đương 26,70 triệu đồng.

Tỷ giá EUR/USD cũng tăng đến 1,3735 trong ngày hôm qua. Những báo cáo việc làm của Mỹ công bố gần đây cho thấy tình trạng mất việc làm vẫn còn rất nặng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn xấp xỉ 500.000 đơn, ngăn cản khả năng tăng lãi suất của FED khiến đồng USD đang chịu áp lực giảm giá. Trong khi đó, giá dầu trên thị trường dầu mỏ cũng đang tăng 0,7% lên 80,2 USD một thùng.

Hợp đồng vàng giao tương lai khá ổn định trong ngày 3/3, khi đồng Euro lấy lại sức mạnh so với đôla Mỹ. Mỗi ounce vàng giao tháng 4 tăng 0,60 USD, lên 1.138 USD.

Trong năm nay, vàng đã tăng lên 4,3%, trong khi đồng Euro giảm xuống 4,2% so với đôla Mỹ. Năm ngoái, giá kim loại quý tăng 24% nhờ FED duy trì lãi suất thấp kỷ lục của đồng USD cộng với các nước Ấn Độ, Trung Quốc tăng dự trữ vàng.

Theo Lệ Chi (VNE)